Odvolací súd povolil nasadenie Národnej gardy vo Washingtone
Federálna sudkyňa Jia Cobbová v novembri rozhodla, že nasadenie príslušníkov Národnej gardy vo Washingtone, nariadené Trumpom, je nezákonné.
Autor TASR
Washington 5. decembra (TASR) — Federálny odvolací súd vo štvrtok dočasne pozastavil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý nariadil príslušníkom Národnej gardy opustiť hlavné mesto USA Washington do 11. decembra. Vyhovel tak odvolaniu administratívy prezidenta Donalda Trumpa, zároveň však zdôraznil, že nejde o rozhodnutie vo veci samotnej. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Federálna sudkyňa Jia Cobbová v novembri rozhodla, že nasadenie príslušníkov Národnej gardy vo Washingtone, nariadené Trumpom, je nezákonné. Vykonanie svojho rozhodnutia pozastavila na 21 dní, aby poskytla Trumpovej administratíve čas na odvolanie.
Trump nariadil nasadenie vyše 2000 vojakov Národnej gardy vo Washingtone v auguste. Zdôvodnil ho vysokou mierou kriminality, ktorá je podľa neho v metropole USA vyššia než inde vo svete. Podľa oficiálnych policajných štatistík kriminalita vo Washingtone rástla počas koronavírusovej pandémie, potom sa však začala znižovať.
Po minulotýždňovej streľbe na dvoch príslušníkov Národnej gardy vo Washingtone, z ktorých jeden neskôr zomrel, oznámil minister obrany USA Pete Hegseth úmysel zvýšiť počet vojakov Národnej gardy v tomto meste.
Trump nasadil Národnú gardu do niekoľkých miest ovládaných opozičnými demokratmi vrátane Los Angeles a Memphisu. Tento krok odôvodnil údajne rozšírenou kriminalitou a násilnými protestmi proti jeho politike v oblasti deportácií.
Federálni sudcovia dočasne zablokovali nasadenie vojakov v dvoch ďalších mestách ovládaných demokratmi – Chicagu a Portlande. Očakáva sa, že najvyšší súd čoskoro definitívne rozhodne, či sú tieto kroky zákonné.
Trump popiera obvinenia, že sa v rámci boja proti kriminalite a nelegálnej migrácii zameriava výlučne na mestá, ktoré riadia jeho politickí oponenti. Napriek tomu tento týždeň oznámil, že pošle vojakov do New Orleansu - ďalšieho mesta ovládaného demokratmi.
