Odvolací súd: Trump musí vydať daňové záznamy prokuratúre

New York 8. októbra (TASR) - Účtovnícka firma amerického prezidenta Donalda Trumpa musí odovzdať jeho daňové záznamy štátnemu prokurátorovi v New Yorku. Vyplýva to zo stredajšieho rozhodnutia odvolacieho súdu, po ktorom sa záležitosť pravdepodobne druhýkrát dostane pred Najvyšší súd USA. Informovala o tom agentúra AP.



Federálny odvolací súd v Manhattane vo verdikte uviedol, že rozhodnutie súdu nižšej inštancie v tejto veci zostáva pozastavené, aby sa Trumpovi právnici mohli odvolať na vyšší súd.



V auguste sudca federálneho súdu odmietol ich opätovnú snahu o zrušenie výzvy na predloženie dokumentov, ktorú úrad manhattanského prokurátora Cyrusa Vancea Jr. adresoval minulý rok Trumpovej účtovníckej firme.



Vyšetrovanie Vancea sa sčasti týka platieb pre dve ženy - pornografickú herečku Stormy Danielsovú a modelku Karen McDougalovú - za mlčanie počas predvolebnej kampane v roku 2016 o ich údajných aférach s Trumpom. Ten takéto aféry popiera.



Vance žiada vydanie osobných a firemných daňových záznamov Trumpa za takmer osem rokov, o dôvodoch svojej žiadosti však prezradil len málo. V jednom z nedávnych súdnych podaní jeho právnici uviedli, že žiadosť je oprávnená verejnými správami o "rozsiahlom a dlhodobom trestnom konaní v (holdingu) Trump Organization".



Najvyšší súd v júli rozhodol pomerom hlasov 7:2 proti prezidentovi. Odmietol jeho argumenty, že ani nemôže byť vyšetrovaný, nie to obvinený z trestného činu, kým je v úrade hlavy štátu. Súd však uviedol, že Trump môže namietať proti výzve na vydanie dokumentov z iných dôvodov.



Je nepravdepodobné, že sa táto záležitosť vyrieši do novembrových prezidentských volieb v USA, konštatuje AP s tým, že vydanie daňových záznamov prokurátorovi by bezprostredne neviedlo k zverejneniu týchto dokumentov, keďže súdne konania pred veľkou porotou sú tajné.



Minulý mesiac denník New York Times informoval, že získal údaje o daňových priznaniach Trumpa a stovkách jeho firiem za viac ako dve desaťročia. Podľa správy zaplatil v roku, v ktorom nastúpil do funkcie prezidenta, federálne dane vo výške len 750 dolárov, pričom v 11 z 18 preskúmaných rokov neplatil žiadnu daň z príjmu.



Trump v tom čase označil túto správu za "falošnú" a trval na to, že dane platil, i keď podrobnosti neposkytol.