Odvolací súd umožnil vláde USA pokračovať v škrtoch zahraničnej pomoci
Autor TASR
Washington 14. augusta (TASR) - Americký federálny odvolací súd v stredu rozhodol, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa môže pokračovať v miliardových škrtoch v niektorých programoch zahraničnej pomoci. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Senát odvolacieho súdu svojím rozhodnutím zrušil verdikt súdu nižšej inštancie, podľa ktorého mala administratíva obnoviť platby humanitárnej pomoci schválené Kongresom ešte za vlády Trumpovho predchodcu Joea Bidena.
Odvolací súd nariadenie zrušil s odôvodnením, že príjemcovia grantov, ktorí žalobu podali, na to nemali právnu spôsobilosť. „Okresný súd pochybil, keď túto úľavu udelil, pretože príjemcovia grantov nemali odôvodnenie na podanie žaloby,“ uviedla sudkyňa Karen Hendersonová.
Trump po nástupe do Bieleho domu v januári zmrazil miliardy dolárov určené na zahraničnú humanitárnu pomoc a začal s demontážou Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID). USAID je dlhodobo hlavnou agentúrou USA pre distribúciu humanitárnej pomoci po celom svete prostredníctvom programov v približne 120 krajinách.
Okresný sudca Amir Ali v nadväznosti na to vydal nariadenie, ktorým Trumpovej administratíve zakázal pozastaviť financovanie programov schválených americkým Kongresom na fiškálny rok 2024.
