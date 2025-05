Odvolací súd v Česku opäť rieši kauzu Čapí hnízdo, tentoraz verejne

Praha 26. mája (TASR) - Na Vrchnom súde v Prahe sa v pondelok začalo pojednávanie v kauze Čapí hnízdo, v ktorej figuruje český expremiér a predseda opozičného hnutia ANO Andrej Babiš spolu s bývalou manažérkou holdingu Agrofert a súčasnou českou europoslankyňou za hnutie ANO Janou Nagyovou. Prípad je na odvolacom súde po druhýkrát, naposledy oslobodzujúci rozsudok prvostupňového súdu zrušil. Vtedy Vrchný súd rozhodoval neverejne, teraz je pojednávanie prístupné médiám aj verejnosti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Krátko pred začiatkom pojednávania dorazili do budovy súdu obaja obžalovaní, k prípadu sa vyjadrovať nechceli. Babiš vinu od začiatku procesu odmieta a stíhanie považuje za účelové a politicky motivované. Vinu dlhodobo odmieta aj Nagyová.



Podľa obžaloby požiadala o dotáciu 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra Farmy Čapí hnízdo. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Babiš preto údajne na prelome rokov 2007 a 2008 zaistil vyvedenie spoločnosti z holdingu Agrofert a akcie previedol na svoje deti a partnerku. Po určitom čase sa firma opäť stala súčasťou Agrofertu.



Tieto prevody akcií boli podľa štátneho zástupcu účelové s cieľom získať dotáciu, na ktorú by inak firma nemala nárok. S tým však Babiš nesúhlasí. Podľa jeho slov bola dôvodom vyčlenenia farmy Čapí hnízdo z Agrofertu realizácia projektu ako rodinného podniku.



Prípad sa pred súd dostal v septembri 2022, prvý oslobodzujúci rozsudok padol v januári 2023. Po odvolaní sa štátneho zástupcu rozhodoval Vrchný súd v Prahe. Rozsudok Mestského súdu v Prahe zrušil a skritizoval jeho prístup k analýze a spracovaniu dôkazov. Postup trestného senátu tiež označil za nepresvedčivý a nedôsledný.



Vlani vo februári sa preto konanie na mestskom súde opakovalo. Aj napriek výhradám odvolacieho súdu a doplnení dokazovania opäť zaznel oslobodzujúci rozsudok. Podozrenie polície a žalobcu o možnom dotačnom podvode bolo podľa súdu síce dôvodné, ale vykonané dôkazy ho bez pochybností nepreukázali. Štátny zástupca sa opäť odvolal.



Nagyová sa v júni 2024 stala europoslankyňou a získala imunitu, preto bolo súdne konanie prerušené až kým ju Európsky parlament v apríli tohto roka imunity nezbavil.



Vrchný súd môže oslobodzujúci verdikt prvostupňového súdu potvrdiť, alebo - ak s ním nesúhlasí - môže mu prípad znova vrátiť so svojím záväzným právnym názorom. Podľa hovorcu Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleša Cimbalu je aj vzhľadom na vytýčený rozsah pojednávania pravdepodobné, že odvolací súd chce vykonať vlastné dokazovanie. Pojednávanie je naplánované na osem dní.