Odvolací súd v Moldavsku poslal oligarchu Šora na 15 rokov do väzenia

Kišiňov 14. apríla (TASR) — Odvolací súd v Moldavsku vo štvrtok odsúdil v neprítomnosti na 15 rokov väzenia oligarchu a politika Ilana Šora, ktorý v roku 2019 utiekol do Izraela. Oznámila to protikorupčná prokurátorka Veronica Dragalinová, informovala agentúra AFP.



"Je to konečné rozhodnutie... Podľa môjho názoru to podporí náš argument, že musí byť vydaný" do Moldavska, aby si odpykal svoj trest, povedala Dragalinová v rozhovore pre televíziu vo štvrtok večer.



Šor (36) je lídrom opozičnej Strany Šor, ktorá už niekoľko mesiacov organizuje protesty proti proeurópsky orientovanej vláde tejto postsovietskej krajiny.



Moldavskí predstavitelia tvrdia, že tieto demonštrácie sú súčasťou plánov Ruska na zvrhnutie súčasnej vlády, ktorú má nahradiť prokremeľský kabinet. USA vlani v októbri zaradili Šora na sankčný zoznam za to, že presadzuje záujmy Ruska.



Šor utiekol do rodného Izraela po tom, čo čelil vyšetrovaniu v súvislosti s krádežou miliardy dolárov z moldavských bánk v roku 2014. Už v roku 2017 bol odsúdený na 7,5 roka odňatia slobody za pranie špinavých peňazí, podvod a zneužitie dôvery. Odvolací súd mu štvrtkovým verdiktom tento trest zdvojnásobil.



Šor rozhodnutie súdu vo videopríspevku na svojom účte na Facebooku označil za "nezákonné". Podľa neho prijaté pod tlakom a nemieni ho rešpektovať. Ako dodal, ide o pomstu vlády za to, "že ja a môj tím bojujeme za slušný života občanov".



Prozápadná moldavská prezidentka Maia Sanduová uviedla, že tento rozsudok pomôže "spravodlivosti opäť získať svoju legitimitu".