Odvolací súd v USA chce obmedziť prístup k potratovej tabletke

Washington 17. augusta (TASR) - Americký federálny odvolací súd rozhodol v stredu o obmedzení prístupu k potratovej tabletke. Jeho rozsudok však nevstúpi do platnosti, kým vo veci nerozhodne Najvyšší súd USA, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Odvolací súd pre piaty obvod sídliaci v meste New Orleans by obmedzil svojim stredajším rozhodnutím používanie látky mifepriston na prvých sedem týždňov tehotenstva, namiesto desiatich. Okrem toho by zakázal aj jeho distribúciu prostredníctvom pošty. Podľa rozhodnutia súdu by mohol túto tabletku predpísať už len lekár.



Aj napriek tomuto rozsudku trojčlennej poroty konzervatívnych sudcov, z ktorých dvoch vymenoval bývalý americký prezident Donald Trump, zatiaľ tento liek zostáva na trhu.



Najvyšší súd USA totiž ešte v apríli prijal opatrenie, ktorým dočasne zachoval neobmedzený prístup k tejto potratovej tabletke a zmrazil obmedzenia, ktoré na tento preparát uvalili súdy nižšieho stupňa. Prípad následne poslal na odvolací súd pre piaty obvod. Avšak aj rozhodnutie odvolacieho súdu pre piaty obvod bude pozastavené, kým Najvyšší súd nerozhodne, či v prípad nebude pojednávať.



Hovorca amerického ministerstva spravodlivosti tiež uviedol, že voči rozsudku odvolacie súdu sa na Najvyššom súde odvolá administratíva prezidenta Joea Bidena. Demokrat Biden totiž podporuje práva týkajúce sa interrupcií.



Podľa agentúry Reuters bude Najvyšší súd vo veci zrejme rozhodovať v najbližšom funkčnom období, ktoré začína v októbri a trvá do júna.



Celý tento prípad pritom vychádza z rozhodnutia sudcu okresného súdu v americkom štáte Texas, ktorý by mifepriston zakázal. Tento liek v roku 2000 schválil americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a používa sa pri viac ako polovici všetkých interrupcií v Spojených štátoch. Odvolací súd pre piaty obvod síce zablokoval zákaz potratovej tabletky, ktorý chce zaviesť súd v Texase, no obmedzil k nej prístup.



Podľa Bieleho domu najnovšie rozhodnutie odvolacieho súdu obmedzuje možnosť žien na prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti a podkopáva schvaľovacie procesy FDA.



Skupiny vystupujúce proti interrupciám sú proti používaniu mifepristonu a tvrdia, že je nebezpečný. Dlhodobé užívanie tohto lieku pritom ukázalo, že je bezpečný, a podľa FDA ho od jeho schválenia v roku 2000 použilo na prerušenie tehotenstva asi 5,6 milióna Američaniek.