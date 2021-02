Odvolacie konanie s Navaľným v kauze Yves Rocher bude 20. februára

Moskva 13. februára (TASR) - Odvolacie konanie s ruským opozičným politikom Alexejom Navaľným v kauze Yves Rocher sa na súde v Moskve uskutoční 20. februára. Informoval o tom spravodajský portál Meduza.io.



Navaľnyj sa odvolal proti rozsudku mestského súdu v Moskve, ktorý 2. februára na podnet Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) zmenil jeho 3,5-ročný podmienečný trest vynesený v kauze Yves Rocher na nepodmienečný.



V praxi to znamená, že Navaľnyj bude musieť vo väzení stráviť dva roky a osem mesiacov, keďže súd vzal do úvahy čas, ktorý bol v rámci vyšetrovania prípadu údajnej sprenevery v domácom väzení.



Pohľadávky voči Navaľnému vzniesla FSIN koncom decembra - deň pred skončením skúšobnej doby v rámci jeho podmienečného trestu.



Politik bol od augusta minulého roku v Nemecku, kam ho previezli na liečenie po otrave bojovou látkou novičok.



Obhajoba trvá na tom, že jej mandant oznamoval FSIN miesto svojho pobytu a dôvod, prečo nemôžu chodiť na schôdzky s probačným úradníkom.



Štyri dni pred odvolacím konaním - 16. februára - bude pokračovať súdny proces s Navaľným v kauze ohovárania veterána druhej svetovej vojny. Politik vinu nepriznáva a svoje trestné stíhanie považuje za politicky motivované.



Termín pojednávania bol vytýčený v piatok, keď tento proces pokračoval na súde v Moskve výpoveďami svedkov a obvineného.



Podobne ako na všetkých doterajších pojednávaniach s Navaľným, aj v piatok v okolí súdnej budovy, kde sa proces v kauze ohovárania veterána konal, panovali prísne bezpečnostné opatrenia.



Okrem niekoľkých desiatok novinárov boli prítomní aj zástupcovia lotyšského a estónskeho veľvyslanectva.



Po minulé razy prítomnosť západných diplomatov na súdnych pojednávaniach s Navaľným vyvolala ostrú reakciu Kremľa i rezortu diplomacie, ktoré ich obvinili zo zasahovania do vnútorných záležitostí Ruska.



Navaľného zadržali 17. januára priamo na letisku v Moskve, kam pricestoval z Nemecka. Na ďalší deň súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Navaľnyj je momentálne vo vyšetrovacej väznici v Moskve, kde čaká na výsledok odvolacieho konania v kauze Yves Rocher i na verdikt v kauze ohovárania veterána.