Odvolaná veľvyslankyňa varovala USA pred slepou poslušnosťou

Washington 6. februára (TASR) - Bývalá veľvyslankyňa USA na Ukrajine Marie Yovanovitchová, ktorej náhle odvolanie sa uvádzalo ako dôkaz v procese impeachmentu (ústavnej žaloby) prezidenta Donalda Trumpa, varovala vo štvrtok svoju krajinu pred "slepou poslušnosťou" voči lídrom, akú zažila v zahraničí.



Yovanovitchová, ktorú vlani v máji náhle odvolali z funkcie americkej veľvyslankyne na Ukrajine, v článku v denníku Washington Post potvrdila, že odchádza z diplomatických služieb.



O Trumpovi, ktorého v stredu Senát zbavil obvinení, sa Yovanovitchová priamo nezmienila, ale napísala, že "je to typicky americké ozvať sa proti nezákonnému konaniu".



"Videla som diktatúry po celom svete, kde slepá poslušnosť je pravidlom a ľudia hovoriaci pravdu sú zastrašovaní trestom alebo smrťou," uviedla v článku, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



"Nesmieme dovoliť, aby sa Spojené štáty stali krajinou, kde postaviť sa proti našej vláde je nebezpečný čin," dodala odchádzajúca diplomatka, ktorá slúžila aj ako veľvyslankyňa USA v Arménsku a Kirgizsku.



Z Kanady pochádzajúca Yovanovitchová ďalej uviedla, že konala s dobrým úmyslom a podľa vlastného svedomia, keď vlani v novembri svedčila pred výborom Snemovne reprezentantov, ktorý vyšetroval Trumpa.



"Bol to šok zažiť takú smršť kritiky, klamstiev a zlomyseľných konšpirácií pred mojím verejným svedectvom aj po ňom, ale nič neľutujem," napísala.



Trump znevažoval Yovanovitchovú v telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a Trumpovi spojenci sa rozprávali o tom, ako sledovali jej pohyb v Kyjeve.



Trumpov tábor obvinil Yovanovitchovú z toho, že nevyvíja tlak na Ukrajinu, aby začala vyšetrovať syna demokratického prezidentského kandidáta Joea Bidena - Trumpovho možného najsilnejšieho súpera v prezidentských voľbách v USA v roku 2020.



Šéf Bieleho domu neskôr pozastavil Kongresom schválenú vojenskú pomoc Ukrajine, aby donútil bývalú sovietsku republiku vyšetrovať Bidenovcov. Celá situácia vyústila do procesu impeachmentu Trumpa.