Odvolaného prezidenta Peru nahradila v úrade Boluarteová

Lima 8. decembra (TASR) - Peruánsky Kongres v stredu hlasovaním rozhodol o odvolaní prezidenta Pedra Castilla z funkcie. O niekoľko hodín neskôr zložila prísahu nová prezidentka Dina Boluarteová, ktorá bola doterajšia viceprezidentka. Stala sa tak prvou ženou na čele tejto juhoamerickej krajiny.



Boluarteová, 60-ročná právnička, vyzvala na politické prímerie a nastolenie vlády národnej jednoty. "Žiadam o priestor, čas na záchranu krajiny," povedala. Na čele Peru by mala stáť do júla 2026. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Castillo pred hlasovaním parlamentu oznámil zámer rozpustiť Kongres a vyhlásiť nové parlamentné voľby. Prezident tiež oznámil, že vláda bude riadiť krajinu prostredníctvom nariadení a že od 22.00 h do 4.00 h bude platiť zákaz vychádzania. Chcel tiež zhabať zbrane, ktoré vlastnia civilisti a reorganizovať súdny systém a políciu.



Za odvolanie Castilla z funkcie z dôvodu "trvalej morálnej neschopnosti" viesť krajinu hlasovalo 101 z celkovo 130 zákonodarcov. Šesť ich bolo proti.



Úrad peruánskeho ombudsmana vo vyhlásení pred samotným hlasovaním uviedol, že po rokoch demokracie sa Peru nachádza uprostred ústavného kolapsu, ktorý sa nedá označiť inak než prevrat.



Marita Barretová, koordinátorka tímu prokurátorov zaoberajúcich sa korupciou vo vláde, uviedla, že Castillo bol po stredajšom hlasovaní o impeachmente zadržaný. Zdroj z kancelárie generálneho prokurátora pre AFP povedal, že ho vyšetrujú za údajnú vzburu.



Castillo, niekdajší vidiecky učiteľ, po voľbách v roku 2021 prevzal moc od tradičnej politickej elity v Peru. Odvtedy prežil dva pokusy o impeachment a za údajné úplatkárstvo a plagiátorstvo sa voči nemu vedie šesť vyšetrovaní. Castillo obvinenia odmieta.