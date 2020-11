Odvolanie hongkonských poslancov kritizuje i EÚ

Brusel 12. novembra (TASR) - Európska únia vyzvala vo štvrtok Čínu, aby "okamžite odvolala" pravidlá, ktoré viedli k odvolaniu štyroch hongkonských prodemokratických poslancov považovaných za nedostatočných patriotov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Toto najnovšie svojvoľné rozhodnutie Pekingu ďalej výrazne podrýva autonómiu Hongkongu," povedal v mene EÚ vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. EÚ vyzvala Čínu, aby okamžite umožnila týmto poslancom vrátiť sa späť do funkcie. Tieto kroky Číny predstavujú ďalší závažný zásah do politického pluralizmu a slobody vyjadrovania v Hongkongu, uvádza sa ďalej vo vyhlásení EÚ.



Spolu so zákonom o národnej bezpečnosti pre Hongkong z júna tohto roku Čína porušuje svoje prísľuby týkajúce sa zásady "jedna krajina, dva systémy", ktorá má obyvateľom Hongkongu zaručiť ich práva a slobody, tvrdí EÚ. Členské štáty EÚ "pozorne sledujú politickú situáciu v Hongkongu. Euroblok prijal v júli opatrenia podporujúce právo Hongkongu na autonómiu, poznamenala EÚ vo vyhlásení s tým, že Borrell bude pred koncom roka o situácii v Hongkongu informovať členské štáty.



Stály výbor Všečínského zhromaždenia ľudových zástupcov (parlamentu) prijal tento týždeň uznesenie o odvolaní štyroch poslancov, ktorí podporujú nezávislosť Hongkongu alebo spochybňujú čínsku zvrchovanosť nad týmto autonómnym územím. Najvyššia predstaviteľka Hongkongu Carrie Lamová na základe pravidiel zo stredy získala právomoci zbaviť moci akéhokoľvek poslanca, ktorý bude považovaný za nedostatočne lojálneho.



Vo štvrtok podalo demisiu na protest proti odvolaniu štvorice poslancov aj zvyšných 15 prodemokratických poslancov. Vo väčšine prípadov však ich rezignácia nadobudne účinnosť až v decembri, keďže musia ešte doriešiť viaceré administratívne záležitosti a odovzdať svoj úrad. V hongkonskom parlamente tak zostanú už len pročínski poslanci, ktorí tam už teraz majú väčšinu kresiel. To by umožnilo prijímanie zákonov vyhovujúcich Pekingu bez akejkoľvek opozície.