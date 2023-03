Odvolaný izraelský minister sa chce ospravedlniť za svoje varovanie

Jeruzalem 30. marca (TASR) - Izraelský minister obrany Joav Galant údajne zvažuje, že sa ospravedlní za nevhodné načasovanie svojej kritiky vládneho návrhu na revíziu súdnictva. Vo štvrtok to uviedol denník The Times of Israel (TOI), podľa ktorého ide o súčasť kompromisu s cieľom udržať Galanta vo funkcii.



Galant v sobotu večer vyzval na pozastavenie schvaľovania reforiem v justícii s odvolaním sa na bezpečnostné dôsledky vládnych návrhov, informuje TASR.



Nasledujúci deň úrad premiéra Benjamina Netanjahua oznámil, že Galant bol z funkcie prepustený, čo viedlo k ďalšej eskalácii protestov v Izraeli. Pod silným tlakom Netanjahu napokon v pondelok pozastavil legislatívny proces, o čo sa Galant usiloval.



Galant stále vykonáva funkciu ministra obrany. Oficiálne oznámenie o ukončení pracovného pomeru mu zatiaľ nebolo doručené.



Líder opozičnej Strana národnej jednoty (ha-Machane ha-mamlachti) Benny Ganc v reakcii na tieto správy vo štvrtok vyhlásil, že "každý ďalší člen koalície, ktorý dostane túto funkciu, sa stane ministrom obrany bez náležitej vážnosti."



Predsedníčka opozičnej Strany práce (Avoda) Merav Michaeliová vyzvala Galanta, aby sa "držal svojich hodnôt" a neospravedlňoval sa.



"Ak je tu niekto, kto sa musí ospravedlniť za svoje nezodpovedné správanie pri Galantovom "vyhadzove" - je to Netanjahu, nie Galant," povedala a dodala, že minister obrany prišiel so svojím varovaním "v pravý čas".



O Galantovej budúcnosti a jeho možnom nástupcovi na poste ministra obrany sa v Izraeli začalo špekulovať hneď po tom, ako Netanjahu oznámil jeho odvolanie.



Netanjahu sa v stredu stretol s ministrom hospodárstva Nirom Barkatom, ktorý je považovaný za potenciálneho kandidáta na tento post.



V hre je aj niekoľko ďalších popredných členov vládnej strany Jednota (Likud) vrátane ministra poľnohospodárstva Aviho Dichtera a ministra energetiky Jisraela Kaca.



TOI podotkol, že Dichter je bývalým šéfom izraelskej tajnej služby Šin bet a je považovaný za hlavného kandidáta na funkciu ministra obrany namiesto Galanta.