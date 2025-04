Odvolaný Jun: Ospravedlňujem sa,že som nenaplnil očakávania verejnosti

Soul 4. apríla (TASR) - Odvolaný juhokórejský prezident Jun Sok-jol sa v piatok v reakcii na verdikt ústavného súdu ospravedlnil juhokórejskými občanom za to, že nenaplnil očakávania verejnosti. Juna odvolal v noci na piatok ústavný súd krajiny pre minuloročné vyhlásenie stanného práva. TASR o tom informuje podľa agentúr Jonhap a AFP.



„Je mi naozaj ľúto a mám zlomené srdce z toho, že som nedokázal naplniť vaše očakávania,“ uviedol v krátkom vyhlásení, ktoré zverejnili jeho právnici niekoľko hodín po tom, čo mu súd oznámil svoj jednomyseľný verdikt. „Slúžiť našej krajine bolo pre mňa najväčšou cťou v mojom živote. Som vám úprimne vďačný za vašu neochvejnú podporu a povzbudenie, aj keď som nenaplnil očakávania," dodal exprezident, ktorý funkciu vykonával od mája 2022.



Odvolanie Juna v piatok privítal líder opozície I Če-mjong. Jun „zničil ústavu a ohrozoval ľud a demokraciu zbraňami a nožmi, ktoré mu boli zverené ľuďmi“, povedal I, ktorý je podľa prieskumov favoritom nasledujúcich prezidentských volieb. Uskutočniť sa musia do 60 dní.



Stanné právo vyhlásil Jun Sok-jol 3. decembra minulého roka, čím vyvolal v krajine politickú krízu. Jeho rozhodnutie po niekoľkých hodinách zrušil parlament, ktorý mu následne pozastavil výkon prezidentských právomocí a inicioval ústavný proces odvolania hlavy štátu.



Sudca po vynesení verdiktu vyhlásil, že zavedenie stanného práva „poškodilo základné politické práva ľudí“. Vyhlásil tiež, že porušilo zásady právneho štátu a demokracie. Vyhlásenie stanného práva podľa rozhodnutia súdu nebolo odôvodnené národnou krízou a Jun porušil zákon, keď vyslal vojakov do Národného zhromaždenia, aby zabránili zrušeniu stanného práva.