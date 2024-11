Exminister Galant vyzval izraelskú vládu, aby oslobodila rukojemníkov

Jeruzalem 5. novembra (TASR) - Nedávno odvolaný izraelský minister obrany Joav Galant v utorok vyzval vládu premiéra Benjamina Netanjahua, aby priviedla domov rukojemníkov držaných palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy, kým sú "ešte nažive" a vyhlásil, že všetci Izraelčania v odvodovom veku musia slúžiť v armáde. TASR informuje podľa agentúr AFP a AP.



"Naším záväzkom je priviesť rukojemníkov späť - musíme to urobiť rýchlo, kým sú ešte nažive," uviedol Galant v televíznom prejave. Dodal, že "každý musí slúžiť v armáde", pričom narážal na príslušníkov ultraortodoxnej komunity, ktorí boli v minulosti, až do júnového rozhodnutia najvyššieho súdu, oslobodení od povinnej vojenskej služby.



Galanta z funkcie Netanjahu odvolal v utorok popoludní. Na pozícii ho nahradí doterajší minister zahraničných vecí Jisrael Kac. Ako dôvod svojho rozhodnutia premiér uviedol, že počas uplynulých mesiacoch sa vytratila jeho dôvera ku Galantovi v súvislosti s riadením prebiehajúcich vojenských operácií izraelskej armády.



Odvolaný minister uviedol, že sa s Netanjahuom nezhodol v troch hlavných otázkach: na potrebe ukončiť výnimky z vojenského odvodu pre ultraortodoxných mužov, na uzatvorení dohody o prepustení rukojemníkov a na zámere zriadiť oficiálnu vyšetrovaciu komisiu pre politické a bezpečnostné zlyhania zo 7. októbra 2023, keď militanti Hamasu vtrhli do Izraela a zabili 1200 ľudí.



Na margo odvolania Galanta sa v utorok neskoro večer vyjadrili aj Spojené štáty. Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA uviedol, že "Galant bol dôležitým partnerom vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa obrany Izraela" a že americká vláda bude naďalej spolupracovať aj s novým ministrom obrany.



Stovky ľudí v Tel Avive protestovali proti odvolaniu Galanta



Stovky Izraelčanov sa v utorok večer zhromaždili v Tel Avive na protest proti rozhodnutiu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua odvolať ministra obrany Joava Galanta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Demonštranti v uliciach Tel Avivu skandovali slogany proti Netatanjahuovej vláde. Izraelský premiér odvolanie odôvodnil tým, že počas uplynulých mesiacoch sa vytratila jeho dôvera ku Galantovi v súvislosti s riadením prebiehajúcich vojenských operácií izraelskej armády.



Galanta na poste ministra obrany nahradil doterajší šéf diplomacie Jisrael Kac. Ten v utorok večer prisľúbil, že jeho prioritou bude návrat izraelských rukojemníkov z Pásma Gazy, "zničenie" palestínskeho hnutia Hamas a libanonského Hizballáhu a "obmedzenie iránskej agresie", napísala agentúra Reuters.



Krajne pravicový izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir v utorok privítal Netanjahuove rozhodnutie odvolať ministra obrany. Dodal, že pod Galantovaným vedením nebolo možné dosiahnuť víťazstvo vo vojnách, ktoré Izrael vedie.