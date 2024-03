Odvrátený shutdown:Americký senát schválil balík zákonov o financovaní

Washington 9. marca (TASR) - Senát Spojených štátov v piatok schválil balík zákonov o financovaní federálnych inštitúcií v hodnote 460 miliárd dolárov niekoľko hodín pred polnocou, čím zamedzil zastaveniu financovania mnohých úradov - tzv. shutdown, uviedla v sobotu agentúry AFP a AP.



Balík obsahuje šesť zákonov, ktoré by mal podpísať prezident Joe Biden.



Senátori budú medzitým rokovať o druhom balíku ďalších šiestich zákonov, v ktorých sú obsiahnuté aj výdavky na obranu. Tie musia byť schválené do 22. marca, aby neprišlo k shutdownu.



"Pre tých, ktorí sa obávajú že v polarizovanej politickej atmosfére sa nič nikdy neschváli, tento obojstranný kompromis dokazuje, že opak je pravdou," vyhlásil líder demokratickej väčšiny v Senáte amerického Kongresu Chuck Schumer.



"Toto síce nie je materiál, ktorý by som predložil ja, ale som hrdý, že sme ochránili absolútne životne dôležité financovanie, na ktoré sa americkí občania spoliehajú vo svojich dennodenných životoch," povedal demokratický senátor Patty Murray.