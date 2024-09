Odvrátili šesť ukrajinských pokusov o vstup do oblasti, tvrdí Rusko

Moskva 29. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v nedeľu informovalo, že jeho sily odvrátili šesť nových pokusov Ukrajiny o vstup do Kurskej oblasti na západe krajiny. Taktiež uviedlo, že získalo kontrolu nad obcou Makijivka v Luhanskej oblasti, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Ministerstvo v príspevku na komunikačnej platforme Telegram uviedlo, že jeho sily s podporou leteckých a delostreleckých útokov odvrátili pokusy vstúpiť do oblasti v blízkosti obce Novyj Puť, približne 80 kilometrov západne od mesta Sudža, ktoré je strategickým bod pre vývoz ruského zemného plynu do Európy cez Ukrajinu.



Ukrajinské ozbrojené sily vtrhli do Kurskej oblasti 6. augusta. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v septembri vyhlásil, že jeho sily kontrolujú 100 obcí v oblasti na ploche vyše 1300 štvorcových kilometrov. Ruské zdroje tento údaj spochybňujú s tým, že už v rámci protiofenzívy opäť získali kontrolu nad niektorými dedinami.



Ministerstvo obrany uviedlo, že pri najnovšej operácii v Kurskej oblasti prišlo o život alebo utrpelo zranenia 50 ukrajinských vojakov, presný počet obetí však nespresnilo. Takisto tvrdí, že došlo k zničeniu tanku a štyroch bojových obrnených vozidiel, ako aj automobilu.



Agentúra Reuters nebola bezprostredne schopná správy z bojiska potvrdiť, Ukrajina vyjadrenie neposkytla.