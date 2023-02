OECD kritizuje Maďarsko za zlyhanie v boji proti korupcii

Budapešť 1. februára (TASR) - Po Európskej komisii a mimovládnej organizácii Transparency International kritizuje Maďarsko za zlyhanie v boji proti korupcii už aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Uviedol to v stredu server hirklikk.hu s odvolaním sa na nemecký denník Handelsblatt, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



OECD kritizovala Maďarsko za to, že ešte stále neimplementovalo "kľúčové aspekty" protikorupčnému dohovoru OECD. Príslušná pracovná skupina nariadila Budapešti, aby do júna podala správu o tom, aký pokrok dosiahla, píše Handelsblatt, podľa ktorého maďarská vláda zatiaľ nereagovala.



Nemecký denník ďalej pripomenul, že vláda pravicového populistu Viktora Orbána je v otázke korupcie v spore aj s Európskou úniou. Z tohto dôvodu EK vlani v septembri v bezprecedentnom procese odporučila, aby sa pre Maďarsko zadržalo približne 7,5 miliardy eur z prostriedkov Únie. Časť eurofondov medzičasom vzhľadom na energetickú krízu a infláciu Brusel síce uvoľnil, no väčšina týchto financií je stále zmrazená.



Podľa výročnej správy mimovládnej organizácie Transparency International sa Maďarsko vlani v celosvetovom rebríčku korupcie umiestnilo na 77. mieste a bolo najskorumpovanejšou krajinou Európskej únie.



"Zaujímavé, že Transparency International neskúmala ani bruselskú byrokraciu, ani Európsky parlament, tých vynechali zo zoznamu," reagovala maďarská vláda. Vo vyhlásení uviedla, že TI je organizácia patriaca sieti amerického finančníka Georgea Sorosa, ktorá nesie zodpovednosť za kauzu financovania ľavice i za bruselskú korupčnú kauzu. "Táto sieť financuje kampaň domácej a medzinárodnej ľavice a slúži jej klamlivými správami," dodal kabinet.