OECD: Rozvojová pomoc vlani prvýkrát za šesť rokov klesla

Paríž 16. apríla (TASR) — Globálna rozvojová pomoc dosiahla vlani hodnotu približne 212,1 miliardy dolárov, čo je o 7,1 percenta menej ako v predchádzajúcom roku. Je to prvý pokles za uplynulých šesť rokov, vyplýva zo správy, ktorú v stredu zverejnila v Paríži Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



Obzvlášť zasiahnutá bola pomoc Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni útokom ruských síl. Jej hodnota sa v minulom roku podľa správy OECD znížila o 6,7 percenta na 15,5 miliardy dolárov. To predstavuje podiel 7,4 percenta z celosvetovej rozvojovej pomoci.



V roku 2025 OECD očakáva ďalší masívny pokles rozvojovej pomoci, ktorý by sa mohol pohybovať medzi deviatimi až 17 percentami.



„Nedávne oznámenia niektorých členských štátov vyvolali obavy z budúcej úrovne oficiálnej rozvojovej pomoci. OECD skúma dôsledky takýchto rozpočtových škrtov,“ uvádza sa v správe, ktorá nekonkretizuje, o ktoré štáty ide.



Lídrom v rozvojovej pomoci boli aj vlani USA s vyše 63 miliardami dolárov, čo predstavuje takmer 30-percentný podiel. Nemecko bolo na druhom mieste s vyše 32 miliardami dolárov pred Veľkou Britániou, Japonskom a Francúzskom. Medzinárodne dohodnutý cieľ poskytovania 0,7 percenta hrubého domáceho produktu pre rozvojovú pomoc spĺňajú len Dánsko, Luxembursko, Nórsko a Švédsko.



Mnohé rozvinuté krajiny v posledných mesiacoch oznámili škrty prostriedkov vyčlenených na zahraničnú pomoc vrátane Spojených štátov, Británie a Francúzska.