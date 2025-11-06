< sekcia Zahraničie
OECD varuje pred pomalým tempom opatrení v oblasti ochrany klímy
Globálne opatrenia proti zmene klímy sú podľa OECD stále nedostatočné.
Autor TASR
Paríž 6. novembra (TASR) — Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je znepokojená nedostatkom ambícií v oblasti ochrany klímy a obáva sa vážnych ekonomických dôsledkov. Katastrofy súvisiace s klímou už teraz spôsobujú rastúce sociálne a ekonomické náklady – škody presiahli 285 miliárd eur a v roku 2024 bolo na celom svete zaznamenaných 16.000 súvisiacich úmrtí. Konštatuje sa to v správe OECD o klíme za rok 2025, zverejnenej vo štvrtok v Paríži. Informovala o tom agentúra DPA.
Globálne opatrenia proti zmene klímy sú podľa OECD stále nedostatočné. Na preklenutie rozdielu medzi ambíciami a skutočnými výsledkami sú naliehavo potrebné prísnejšie politické opatrenia, rýchlejšia implementácia a právne záväzné opatrenia.
Počet globálnych opatrení v oblasti klímy sa v roku 2024 zvýšil iba o jedno percento, čím pokračuje pokles zaznamenaný od roku 2021. Nejde už o dôsledok pandémie ochorenia COVID-19 ani následnej hospodárskej krízy, ale skôr to odráža stratu dynamiky pri implementácii účinných opatrení.
Náklady tejto nečinnosti rastú, zvyšujú sa hospodárske straty, sociálna nerovnosť a škody na životnom prostredí. Nestačí si len stanoviť ambicióznejšie ciele – treba tiež zabezpečiť, aby sa záväzky jednotlivých krajín premietli do konkrétnych činov, píše sa v správe OECD.
Podľa OECD krajiny sveta nie sú v súčasnosti na ceste k splneniu svojich existujúcich záväzkov. Vzhľadom na pokračujúci nárast emisií skleníkových plynov a oslabovanie opatrení v oblasti klímy sú stále ďaleko od dosiahnutia cieľov pre rok 2030 i dlhodobejšieho cieľa uhlíkovej neutrality.
