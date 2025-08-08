< sekcia Zahraničie
Ofenzíva v Gaze je rozsudok smrti nad rukojemníkmi, tvrdia ich blízki
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza.
Autor TASR
Tel Aviv 8. augusta (TASR) - Príbuzní rukojemníkov zavlečených v októbri 2023 z Izraela do palestínskeho Pásma Gazy označili rozšírenie vojenských operácií v tejto palestínskej enkláve za „rozsudok smrti“ nad rukojemníkmi zadržiavanými naďalej palestínskymi radikálmi.
Podľa odhadov Izraela sa v Pásme Gazy stále nachádza 50 rukojemníkov, z ktorých 20 je pravdepodobne nažive, uviedla v piatok agentúra DPA, píše TASR.
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet takto ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu.
Kým Netanjahuov úrad označil prijaté rozhodnutie za plán zameraný na „porážku Hamasu“, izraelská opozícia i mnohé štáty medzičasom tento zámer rozhodne odsúdili.
Aj Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných toto rozhodnutie izraelského bezpečnostného kabinetu odmieta a považuje za oficiálne priznanie, že vláda premiéra Netanjahua rukojemníkov ponecháva napospas osudu a vedie ich – a s nimi aj izraelských vojakov – do „kolosálnej katastrofy.“
Vodca izraelskej opozície Jair Lapid v príspevku na sieti X napísal, že minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir a minister financií Becalel Smotrič zatiahli Netanjahua do niečoho, čo „potrvá mesiace, povedie k smrti rukojemníkov a mnohých vojakov, bude stáť izraelských daňových poplatníkov desiatky miliárd (šekelov) a povedie k politickému kolapsu“.
Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) Lapid varoval, že presne toto Hamas chcel: aby Izrael uviazol v Gaze bez cieľa a plánu. Okupáciu Gazy nazval Lapid zbytočnou a podľa neho nikto nevie, kam povedie.
Opozičný politik Benny Ganc tiež kritizoval najnovší vládny plán a označil ho za „politické zlyhanie, ktoré poprie obrovské úspechy izraelskej armády."
Ganc navrhol alternatívny plán na dosiahnutie deklarovaných cieľov vojny, ktorými je zničenie Hamasu a návrat rukojemníkov. „Dá sa to urobiť inak - najprv oznámiť, že výmenou za návrat rukojemníkov budeme ochotní súhlasiť s trvalým prímerím,“ povedal.
Jair Golan z Demokratickej strany rozhodnutie bezpečnostného kabinetu kritizoval za to, že podlieha skupine mesianistov - ministrov za ortodoxné strany.
Toto rozhodnutie je „katastrofou pre celé generácie,“ dodal Golan. Priblížil, že ešte aj „naši synovia a vnuci budú hliadkovať v uličkách Gazy, my budeme roky platiť stovky miliárd a to všetko z dôvodov politického prežitia a dákych mesianistických vízií“.
Od vlády žiadal aj vysvetlenie, ako vláda plánuje demilitarizovať Pásmo Gazy. „Budeme sa plaziť tunelmi a hľadať posledné kalašnikovy?“ pýtal sa.
Podľa odhadov Izraela sa v Pásme Gazy stále nachádza 50 rukojemníkov, z ktorých 20 je pravdepodobne nažive, uviedla v piatok agentúra DPA, píše TASR.
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet takto ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu.
Kým Netanjahuov úrad označil prijaté rozhodnutie za plán zameraný na „porážku Hamasu“, izraelská opozícia i mnohé štáty medzičasom tento zámer rozhodne odsúdili.
Aj Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných toto rozhodnutie izraelského bezpečnostného kabinetu odmieta a považuje za oficiálne priznanie, že vláda premiéra Netanjahua rukojemníkov ponecháva napospas osudu a vedie ich – a s nimi aj izraelských vojakov – do „kolosálnej katastrofy.“
Vodca izraelskej opozície Jair Lapid v príspevku na sieti X napísal, že minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir a minister financií Becalel Smotrič zatiahli Netanjahua do niečoho, čo „potrvá mesiace, povedie k smrti rukojemníkov a mnohých vojakov, bude stáť izraelských daňových poplatníkov desiatky miliárd (šekelov) a povedie k politickému kolapsu“.
Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) Lapid varoval, že presne toto Hamas chcel: aby Izrael uviazol v Gaze bez cieľa a plánu. Okupáciu Gazy nazval Lapid zbytočnou a podľa neho nikto nevie, kam povedie.
Opozičný politik Benny Ganc tiež kritizoval najnovší vládny plán a označil ho za „politické zlyhanie, ktoré poprie obrovské úspechy izraelskej armády."
Ganc navrhol alternatívny plán na dosiahnutie deklarovaných cieľov vojny, ktorými je zničenie Hamasu a návrat rukojemníkov. „Dá sa to urobiť inak - najprv oznámiť, že výmenou za návrat rukojemníkov budeme ochotní súhlasiť s trvalým prímerím,“ povedal.
Jair Golan z Demokratickej strany rozhodnutie bezpečnostného kabinetu kritizoval za to, že podlieha skupine mesianistov - ministrov za ortodoxné strany.
Toto rozhodnutie je „katastrofou pre celé generácie,“ dodal Golan. Priblížil, že ešte aj „naši synovia a vnuci budú hliadkovať v uličkách Gazy, my budeme roky platiť stovky miliárd a to všetko z dôvodov politického prežitia a dákych mesianistických vízií“.
Od vlády žiadal aj vysvetlenie, ako vláda plánuje demilitarizovať Pásmo Gazy. „Budeme sa plaziť tunelmi a hľadať posledné kalašnikovy?“ pýtal sa.