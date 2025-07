Ofenzíva v Gaze vytvorila podmienky o prepustení rukojemníkov

Jeruzalem 9. júla (TASR) - Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir v stredu uviedol, že podmienky na uzavretie dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných v palestínskom Pásme Gazy „boli vytvorené“. Vyhlásil to počas prejavu pri príležitosti ukončenia kurzu Národnej bezpečnostnej akadémie. Jeho vystúpenie odvysielala izraelská televízia, informovala agentúra AFP, píše TASR.



„Dosiahli sme mnoho významných výsledkov, zasadili sme ťažký úder vládnym aj vojenským kapacitám Hamasu (palestínskeho radikálneho hnutia vládnuceho v Pásme Gazy). Vďaka operačnej sile, ktorú sme preukázali, sa vytvorili podmienky na posun v otázke dohody o prepustení rukojemníkov,“ vyhlásil Zamir v čase, keď medzi Izraelom a Hamasom prebiehajú nepriame rokovania sprostredkované medzinárodnými partnermi.



Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) Zamir uviedol, že prebiehajúca vojenská operácia, nazývaná Gedeonove vozy a zameraná na porážku vojenského krídla Hamasu a zničenie jeho politickej vlády nad Pásmom Gazy, Hamas podstatne oslabila. Generál zároveň odmietol kritiku, ktorá má podľa neho za cieľ oslabiť izraelskú armádu. „Útoky a obvinenia týkajúce sa morálnej stránky nášho konania sú hanebné,“ vyhlásil Zamir.



Zdôraznil, že izraelské ozbrojené sily konajú výlučne na základe „profesionálnych a objektívnych úvah, v súlade s cieľmi vojny a podľa pokynov politického vedenia“.



Dodal, že prioritou zostáva bezpečnosť štátu a jeho občanov. Avizoval, že „táto kampaň sa skončí až víťazstvom. Zabezpečíme si našu budúcnosť a bezpečnosť a neprestaneme, kým nedosiahneme všetky ciele vojny v tom správnom poradí.“



Vo svojom vystúpení Zamir poukázal aj na potrebu posilniť schopnosť Izraelského štátu a jeho obyvateľov odolávať krízam, rozšíriť okruh brancov a zabezpečiť, aby izraelská armáda „zostala silná, pripravená a odhodlaná v každej oblasti a za každých okolností“.