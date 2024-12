Ofenzívu, ktorá viedla k pádu Asada, plánovali od minulého roka

Londýn 13. decembra (TASR) - Islamistami vedení sýrski povstalci začali plánovať svoju ofenzívu, ktorá viedla k prekvapivému zvrhnutiu prezidenta Bašára Asada, pred rokom, odhalil v piatok v rozhovore pre denník The Guardian veliteľ ozbrojeného krídla skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) abú Hasan Hamwí. Tvrdí, že išlo o vysoko disciplinovanú operáciu, ktorá zahŕňala tesnú koordináciu s ďalšími opozičnými zoskupeniami po celej Sýrii, píše TASR.



Hamwí vo svojom prvom rozhovore so zahraničnými médiami od pádu Asadovho režimu hovoril o tom, ako HTS, ktorá dlhodobo ovládala časti na severozápade Sýrie, komunikovala s povstalcami na juhu s cieľom vypracovať jednotný plán boja, aby nakoniec obkľúčili Damask z oboch strán.



Pripomenul, že HTS v roku 2019 oslabila úspešná operácia vládnych síl. Vtedy si skupina podľa neho uvedomila, že "základným problémom bola absencia jednotného vedenia a kontroly nad bojom".



V snahe napraviť svoje chyby začala HTS minulý rok s prípravou odvetnej operácie zvanej "Odstrašenie agresie", ktorej zámerom bolo zvrhnutie prezidenta Asada.



Celková príprava však trvala roky. Hamwí povedal, že skupina za ten čas posilnila svoju kontrolu nad ostatnými opozičnými skupinami na severozápade Sýrie, vycvičila vlastnú domobranu a vypracovala "komplexnú vojenskú doktrínu".



V rozhovore hovoril napríklad o tom, že si HTS začala vyrábať vlastné zbrane, vozidlá i muníciu. Svojimi obmedzenými zdrojmi okrem iného čelila letectvu Asadovho režimu, ktorý mal navyše podporu Ruska a Iránu.



Preto v rámci skupiny vznikla jednotka bezpilotných lietadiel, ktorá združovala inžinierov, mechanikov a chemikov. "Zjednotili sme ich znalosti a stanovili jasné ciele: potrebovali sme prieskumné drony, útočné drony a samovražedné drony, pričom sme sa zamerali na dolet a výdrž," povedal Hamwí s tým, že výroba dronov sa začala v roku 2019.



Moment na začatie operácie proti Asadovmu režimu podľa agentúry AFP nastal koncom novembra, keď boli najdôležitejší spojenci Sýrie - Irán a Rusko - zaujatí inými konfliktami.



Rebelom sa v krátkej ofenzíve podarilo obsadiť veľké mestá ako Aleppo, Hamá i Homs na severe a napokon aj Damask, čo prinútilo Asada z vlasti utiecť. Politický azyl mu na pokyn prezidenta Vladimira Putina udelilo Rusko.



"Mali sme presvedčenie podložené historickým precedensom, že Damask nemôže padnúť, kým nepadne Aleppo. Sila sýrskej revolúcie bola sústredená na severe a my sme verili, že po oslobodení Aleppa sa budeme môcť presunúť na juh smerom k Damasku" povedal Hamwí.



HTS je viacerými západnými krajinami zaradená na zoznam teroristických organizácií. Tvrdí ale, že sa od svojich koreňov v džihádistickej sieti odklonila. Od prevzatia moci sa svojimi vyhláseniami snaží ubezpečiť náboženské menšiny v Sýrii i zahraničné vlády, že nastolí inkluzívnu vládu.



"Potvrdzujeme, že menšiny v Sýrii sú súčasťou národa a majú právo vykonávať svoje rituály, vzdelanie a služby ako každý iný sýrsky občan. Režim zasial rozdelenie a my sa snažíme, ako je to len možné, tieto rozdiely preklenúť," dodal veliteľ ozbrojeného krídla HTS.