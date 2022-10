Ofgem: Británia čelí značnému riziku nedostatku plynu

Londýn 3. októbra (TASR) - Británia čelí počas nadchádzajúcej zimy "značnému riziku" nedostatku plynu po tom, ako sa dodávky suroviny z Ruska do kontinentálnej Európy takmer zastavili. Upozornil na to britský regulačný úrad Ofgem. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Británia síce určitý objem plynu sama ťaží, väčšinu však stále dováža. Čo sa týka ruského plynu, ostrovná krajina ho dovážala pred začatím vojny na Ukrajine veľmi malé množstvo, napriek tomu ju problémy s ruským plynom môžu dostať do ťažkostí.



Británia nemá na vlastnom území uskladnený dostatočný objem suroviny. Keď počas zimných mesiacov dôjde k výraznému ochladeniu, Londýn potrebný objem plynu dovezie zo zásobníkov v kontinentálnej Európe. Teraz však hrozí, že krajiny na kontinente môžu tento plyn potrebovať samy, keďže dodávky z Ruska sú výrazne obmedzené.



Zhruba 80 % britských domácností kúri plynom. Okrem toho, plyn sa na celkovej produkcii elektrickej energie v Británii podieľal v minulom roku približne 40 %.



Ako Ofgem uviedol, "v dôsledku vojny na Ukrajine a nedostatku plynu v Európe je tu značné riziko, že Británia môže mať v sezóne 2022/2023 sama nedostatok plynu. Pri dodávkach preto nie je vylúčený ani núdzový režim". To by znamenalo obmedzenie dodávok suroviny pre niektoré plynové elektrárne. "V nadchádzajúcej zime musíme byť pripravení na všetky možné scenáre," dodal Ofgem.