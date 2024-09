Oficiálne výsledky v Rakúsku potvrdili víťazstvo FPÖ pred ľudovcami

Viedeň 30. septembra (TASR) - V nedeľňajších parlamentných voľbách v Rakúsku zvíťazila opozičná krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá získala 29,2 percenta hlasov. Vyplýva to z predbežných oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnilo ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a APA.



Ide o prvé víťazstvo krajne pravicovej strany vo voľbách do Národnej rady (Nationalrat), dolnej komory parlamentu od konca druhej svetovej vojny. Úspech tzv. slobodných odsunul Rakúsku ľudovú stranu (ÖVP) kancelára Karla Nehammera na druhé miesto so ziskom 26,5 percenta hlasov. ÖVP prišla v porovnaní s predošlými voľbami o 11 percent hlasov, kým FPÖ si polepšila o 13 percentuálnych bodov.



Tretí skončili sociálni demokrati (SPÖ) s 21,1 percenta hlasov, čo je na úrovni ich predošlého výsledku. Do Národnej rady sa dostali aj liberálna strana NEOS s deviatimi percentami a koaliční Zelení, ktorí si pohoršili o takmer šesť bodov na osem percent hlasov. Predbežné výsledky zahŕňajú väčšinu hlasov odovzdaných poštou. Zvyšné hlasy by mali spočítať do štvrtka.



Líder FPÖ Herbert Kickl označil výsledky volieb za signál zmeny smerovania politiky v Rakúsku. "Dnes prehovoril volič," uviedol v prvej reakcii. Voliči podľa neho "jasne ukázali, že takto to v tejto krajine nemôže ďalej pokračovať".



Podoba budúcej koaličnej vlády však zostáva otvorená. S FPÖ odmietajú spoluprácu všetky politické strany okrem ľudovcov. Ich líder Nehammer ale potvrdil, že nebude spolupracovať s Kicklom ako prípadným kancelárom.



Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen nemusí poveriť zostavením novej vlády stranu s najvyšším počtom hlasov, pričom opakovane kritizoval postoje FPÖ k EÚ, migrácii či vojne na Ukrajine.



Podľa DPA je preto pravdepodobnejšie, že mandát dostane Nehammer. Pre FPÖ by alternatívou ľudovcov boli sociálni demokrati, išlo by však zrejme o ťažké spojenectvo, pretože marxisticky orientovaný predseda SPÖ Andreas Babler za necelý rok vo funkcii posunul stranu viac doľava.



Podľa volebných analytikov FPÖ výrazne profitovala z veľkej nespokojnosti voličov. Rakúsko po rokoch vyššej inflácie zažíva ekonomický pokles a rastie nezamestnanosť. Jednou z hlavných tém predvolebnej kampane bola migrácia. FPÖ pod heslom "Pevnosť Rakúsko" sľubovala tvrdé opatrenia v tejto oblasti a urýchlenie deportácie migrantov do domovských krajín.