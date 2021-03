Oficiálne výsledky volieb v Holandsku potvrdili Rutteho víťazstvo

Amsterdam 26. marca (TASR) - Holandská volebná komisia zverejnila v piatok oficiálne výsledky parlamentných volieb z minulého týždňa, ktoré potvrdili víťazstvo liberálnokonzervatívnej Strany slobody a demokracie (VVD) premiéra Marka Rutteho. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa oficiálnych výsledkov získala VVD v 150-člennej dolnej komore parlamentu dokopy 34 kresiel. Na druhom mieste skončila centristická liberálna strana D66 so ziskom 24 kresiel.



Do parlamentu sa dostalo dokopy 17 strán vrátane štyroch, ktoré sa tam prebojovali po prvý raz. Medzi týmito nováčikmi je aj proeurópska strana Volt, strana zastupujúca záujmy poľnohospodárov a vidieckych oblastí či strana BIJ1, ktorá na čele so svojou černošskou líderkou bojuje proti rasovej nerovnosti v Holandsku.



Rokovania o tvorbe novej vlády strán VVD a D66 vo štvrtok prerušili po tom, ako mala členka súčasnej vlády Kajsa Ollongrenová pozitívny výsledok testu na nový typ koronavírusu, píše AP.



Médiá Ollongrenovú zároveň krátko predtým odfotili nesúc v ruke papiere s čitateľnými poznámkami. Podľa jej poznámok ľavicové strany "nedržia spolu" a možná menšinová koalícia nemá veľkú podporu. Ollongrenová sa v dôsledku úniku dôverných informácií zriekla pozície líderky strany D66 pri rokovaniach, rovnako ako Annemarie Jorritsmaová, ktorá rokovania viedla za stranu VVD.



Predseda VVD Rutte je pri moci už od roku 2010 a ak sa mu podarí vytvoriť novú vládnu koalíciu, môže sa stať najdlhšie pôsobiacim premiérom v dejinách tejto krajiny.



Hlasovanie v holandských parlamentných voľbách, ktoré pre pandémiu koronavírusu trvali tri dni, sa začalo minulý týždeň - v pondelok ráno. Volebné miestnosti zatvorili v stredu o 21.00 h SEČ. O hlasy voličov sa uchádzalo rekordných 37 strán.