Maďarsko zverejnilo odvolanie uznesenia o nákupe pôdy v zahraničí

Budapešť 13. októbra (TASR) - V maďarskom štátnom vestníku v utorok večer zverejnili okamžité odvolanie vládneho nariadenia o zriadení fondu na nákup poľnohospodárskej pôdy v zahraničí. Na zverejnenie odvolania, ktoré podpísal premiér Viktor Orbán, upozornil v stredu spravodajský server 24.hu.



Slovenský premiér Eduard Heger v utorok v Budapešti povedal, že je rád, že vláda Maďarska zrušila uznesenie o nákupe poľnohospodárskej pôdy v susedných krajinách. Je to podľa neho dôležité pre budovanie vzájomných a korektných vzťahov. "Dnes ráno, keď som prišiel na stretnutie V4, mi premiér Viktor Orbán oznámil, že ustupuje od tejto legislatívy aj na základe nášho včerajšieho rozhovoru," spresnil Heger.



V odvolaní nariadenia sa uvádza, že finančné zdroje fondu šéf diplomacie Péter Szijjártó nemôže použiť, o ich osude neskôr rozhodne kabinet.



Orbán v júli nariadil, aby minister zahraničných vecí do konca septembra zriadil fond s rámcom 400 miliónov eur, ktorý by bol "základom pre rozširovanie domácich poľnohospodárskych podnikov v zahraničí", pričom 70 percent fondu malo byť hradené zo štátneho rozpočtu.



Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok sa 5. októbra stretol so Szijjártóom. Na spoločnej tlačovej konferencii v Bratislave naznačil otázku skupovania budov v Košiciach i poľnohospodárskej pôdy maďarskou vládou. Šéf diplomacie vtedy zdôraznil, že Slovensko požiadalo Maďarsko, aby svoje vládne programy, ktoré majú presah na Slovensko, robili po vzájomnej konzultácii a dohode.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)