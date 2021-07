OH trvjú len niekoľko dní, Tokio hlási ďalší rekord v počte nakazených

Tokio 28. júla (TASR) - Japonské hlavné mesto Tokio zaznamenalo v stredu 3177 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je vôbec najvyšší počet od začiatku pandémie. Počet nových prípadov prvýkrát prekročil hranicu 3000 infekcií. V Tokiu sa pritom len pred niekoľkými dňami začali letné olympijské hry, pripomenula tlačová agentúra AP.



Nové prípady prekonali skorší rekord 2848 prípadov, dosiahnutý v utorok. Celkový počet infekcií v Tokiu od začiatku pandémie tak stúpol na 206.745.



V Tokiu platí štvrtý núdzový stav, vyhlásený 12. júla, teda ešte pred olympiádou. Tá sa začala minulý týždeň v piatok napriek všeobecnému nesúhlasu japonskej verejnosti a obávam, že hry môžu pandemickú situáciu zhoršiť.



Odborníci tvrdia, že prudký nárast prípadov v Tokiu spôsobuje aj nový, nákazlivejší variant koronavírusu delta.



Guvernérka Tokia Juriko Koikeová v stredu vyzvala mladších ľudí, aby dodržiavali opatrenia, ktoré majú znížiť vysoký počet nakazených, a aby sa dali zaočkovať. Guvernérka upozornila, že aktivity mladých sú kľúčové na zmiernenie silnejúcej nákazy počas olympijských hier.



Koikeová poznamenala, že väčšina starších ľudí je už úplne zaočkovaná a infekcie medzi nimi do veľkej miery klesajú. Medzi novými prípadmi teraz prevládajú nezaočkovaní mladší ľudia.



"Aktivity mladších ľudí sú kľúčové na zmiernenie počtu nakazených a potrebujeme, aby spolupracovali," povedala Koikeová. "Prosím, nechodievajte von, ak to nie je nevyhnutné, a dodržiavajte základné pandemické opatrenia. A potešilo by ma, kedy sa mladší ľudia dali zaočkovať," doplnila.



K utorku bolo úplne zaočkovaných 25,5 percenta japonských obyvateľov. Starších úplne zaočkovaných Japoncov je 68,2 percenta, čiže 36 miliónov.



Mladších ľudí obviňujú, že sa túlajú po mestských štvrtiach aj po zatváracích hodinách reštaurácií a obchodov a šíria tak koronavírus.



Premiér Jošihide Suga takisto vyzval ľudí, aby nechodievali von, ak to nie je nevyhnutné. Premiér však tvrdí, že nie potrebné uvažovať o zastavení olympijských hier. Tie sa konajú bez fanúšikov v Tokiu a troch susediacich prefektúrach Čiba, Kanagawa a Saitama.



Japonsko hlásilo celoštátne 5020 prípadov nákazy za posledných 24 hodín a celkovo tak od začiatku pandémie zaznamenalo 870.445 infikovaných a 15.129 potvrdených úmrtí.