OH2024: Francúzsko požiadalo 46 krajín o poskytnutie policajtov

Francúzsko 29. marca (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí požiadalo 46 krajín o poskytnutie približne 2000 policajtov, ktorí pomôžu dohliadnuť na bezpečnosť počas olympijských hier 2024 v Paríži. Informovala o tom agentúra AP.



"Policajné zložky by mali posilniť medzinárodnú spoluprácu a bezpečnosť počas olympijských hier. Ide o klasický prístup hostiteľských krajín pri organizácii veľkých medzinárodných podujatí," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Francúzske ministerstvo obrany samostatne požiadalo zahraničie o poskytnutie vojenského personálu, ktorý by mohol pomôcť pri špecifických úlohách počas hier. Poľsko deklarovalo, že do Paríža vyšle svojich vojakov. Súčasť delegácie poľských ozbrojených síl budú psovodi, ktorí budú vykonávať činnosti spojené s odhaľovaním prípadných bômb.