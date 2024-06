Agentura OSN: Izrael i militanti mohli spáchať vojnové zločiny

Ženeva 11. júna (TASR) - Zabíjanie civilistov v Pásme Gazy počas sobotňajšej izraelskej operácie, pri ktorej boli oslobodení štyria rukojemníci, a zadržiavanie rukojemníkov v husto obývaných oblastiach, by mohli byť vojnové zločiny. Uviedol to v utorok Úrad vysokého komisára pre ľudské práva (OHCHR), informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Izrael uviedol, že operácia, pri ktorej boli zachránení štyria rukojemníci, sa uskutočnila v oblasti utečeneckého tábora Nusajrát, kde Hamas držal rukojemníkov v dvoch bytových domoch. Podľa predstaviteľov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy však pri operácii zahynulo vyše 270 Palestínčanov.



"Spôsobom, akým bola táto razia v takej husto obývanej oblasti vykonaná, vážne vyvoláva pochybnosti o tom, či izraelské sily dodržali princípy rozlišovania, úmernosti a opatrnosti tak, ako stavuje vojnové právo," uviedol hovorca OHCHR Jeremy Laurence.



Zároveň dodal, že zadržiavanie rukojemníkov ozbrojenými skupinami v takýchto husto obývaných oblastiach ohrozuje životy palestínskych civilistov aj samotných rukojemníkov.



"Toto konanie oboch strán by sa mohlo rovnať vojnovým zločinom," uviedol Laurence.



Vojna v Pásme Gazy vypukla vlani 7. októbra po útoku palestínskeho militatného hnutia Hamas na juh Izraela, pri ktorom zomrelo takmer 1200 ľudí. Militanti okrem toho uniesli do Pásma Gazy asi 250 rukojemníkov. Podľa údajov Izraela zostáva v Gaze stále asi 116 rukojemníkov, pričom najmenej 40 z nich bolo vyhlásených za mŕtvych.



Odvetné vzdušné útoky Izraela a neskôr aj pozemná operácia do Pásma Gazy si podľa gazských úradov vedených Hamasom vyžiadali životy už viac než 37.000 ľudí.