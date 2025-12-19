< sekcia Zahraničie
Úrad komisára OSN kritizuje najnovšie sankcie USA voči sudcom ICC
Autor TASR
Ženeva 19. decembra (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v piatok kritizoval Spojené štáty za sprísňovanie odvetných opatrení voči medzinárodným inštitúciám. Ide o reakciu na krok USA, ktoré vo štvrtok uvalili sankcie na ďalších dvoch sudcov Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu v súvislosti s vydaním zatýkacieho rozkazu na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Včerajšie oznámenie amerických sankcií voči ďalším dvoch sudcom ICC predstavuje zosilnenie odvetných opatrení voči medzinárodným inštitúciám,“ uviedol OHCHR na sieti X. Takéto cielenie na sudcov, prokurátorov a expertov OSN je podľa úradu v rozpore s právnym štátom a správou spravodlivosti.
Sudcovia Gocha Lordkipanidze z Gruzínska a Erdenebalsuren Damdin z Mongolska tento týždeň hlasovali za odmietnutie námietky Izraela, ktorá sa snažila ukončiť vyšetrovanie vojnových zločinov v Pásme Gazy.
USA už uvalili sankcie na deväť sudcov a prokurátorov ICC za ich vyšetrovania izraelských vojnových zločinov.
Najnovšie sankcie sú spojené s rozhodnutím ICC z novembra 2024 vydať zatykače na izraelského premiéra Netanjahua a exministra obrany Joava Gallanta za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo svojom vyhlásení o uvalení sankcií uviedol, že novosankcionovaní sudcovia tento týždeň hlasovali za potvrdenie spomínaných zatykačov. Rubiov izraelský náprotivok Gideon Saar privítal rozhodnutie Washingtonu a americkému ministrovi sa v príspevku na X poďakoval za „tento morálne jasný postoj“.
USA v júli tohto roka uvalili sankcie aj na osobitnú spravodajkyňu OSN Francescu Albaneseovú, ktorá opakovane obvinila Izrael z páchania genocídy v Pásme Gazy, pripomína AFP.
