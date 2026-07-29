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OHCHR: Násilie a anexia Západného brehu zo strany Izraela sa zhoršuje
Násilnosti sa na okupovanom Západnom brehu Jordánu zintenzívnili po začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023.
Autor TASR
Ženeva/Ramalláh 29. júla (TASR) - Dva roky po tom, ako Medzinárodný súdny dvor uviedol, že izraelská okupácia Západného brehu Jordánu je nezákonná, sa násilnosti židovských osadníkov a anexia tohto územia „len zhoršujú“. Uviedla to v stredu hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Ravina Shamdasaniová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Keďže útoky izraelských osadníkov, budovanie osád a stanovíšť dosahujú historicky najvyššiu úroveň, tretie štáty musia urýchlene a jednotne konať, aby zastavili zabíjanie a vyvlastňovanie palestínskeho ľudu, a aby ukončili izraelskú okupáciu,“ uviedla vo vyhlásení Shamdasaniová.
Hovorkyňa vyjadrila znepokojenie z vyhlásení izraelskej vlády o zvýšení počtu osád na tomto území a otvorených výziev izraelských lídrov na „pomstu a kolektívne trestanie palestínskych komunít sprevádzané hrozbami o premene Západného brehu Jordánu na ďalšiu Gazu“.
Medzinárodný súdny dvor vo svojom poradnom stanovisku z júla 2024 označil izraelskú okupáciu Západného brehu Jordánu od roku 1967 za „nezákonnú“. Izrael má podľa súdu „povinnosť čo najskôr ukončiť svoju nezákonnú prítomnosť“.
Násilnosti sa na okupovanom Západnom brehu Jordánu zintenzívnili po začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Izraelskí osadníci takmer denne útočia na Palestínčanov a pravidelne podnikajú razie v palestínskych dedinách.
Shamdasaniová povedala, že od minulého štvrtku zabili na Západnom brehu osem Palestínčanov vrátane jedného chlapca. O život prišli aj dvaja izraelskí vojaci. Osadníci a izraelské bezpečnostné jednotky - často konajúce spolu - napádajú miestne komunity, rodiny, ničia a konfiškujú im majetok a pália mešity. „Obmedzenia pohybu sú teraz prísnejšie, čo Palestínčanom bráni v prístupe k základným službám,“ dodala.
Vyjadrila sa tak po tom, ako vysoký predstaviteľ Organizácie Spojených národov pre mierový proces na Blízkom východe Ramiz Alakbarov v utorok na zasadnutí Bezpečnostnej rady vyjadril znepokojenie z „rýchlo sa zhoršujúcej“ situácie na okupovanom Západnom brehu Jordánu a odsúdil eskaláciu násilia izraelských osadníkov voči Palestínčanom.
„Keďže útoky izraelských osadníkov, budovanie osád a stanovíšť dosahujú historicky najvyššiu úroveň, tretie štáty musia urýchlene a jednotne konať, aby zastavili zabíjanie a vyvlastňovanie palestínskeho ľudu, a aby ukončili izraelskú okupáciu,“ uviedla vo vyhlásení Shamdasaniová.
Hovorkyňa vyjadrila znepokojenie z vyhlásení izraelskej vlády o zvýšení počtu osád na tomto území a otvorených výziev izraelských lídrov na „pomstu a kolektívne trestanie palestínskych komunít sprevádzané hrozbami o premene Západného brehu Jordánu na ďalšiu Gazu“.
Medzinárodný súdny dvor vo svojom poradnom stanovisku z júla 2024 označil izraelskú okupáciu Západného brehu Jordánu od roku 1967 za „nezákonnú“. Izrael má podľa súdu „povinnosť čo najskôr ukončiť svoju nezákonnú prítomnosť“.
Násilnosti sa na okupovanom Západnom brehu Jordánu zintenzívnili po začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Izraelskí osadníci takmer denne útočia na Palestínčanov a pravidelne podnikajú razie v palestínskych dedinách.
Shamdasaniová povedala, že od minulého štvrtku zabili na Západnom brehu osem Palestínčanov vrátane jedného chlapca. O život prišli aj dvaja izraelskí vojaci. Osadníci a izraelské bezpečnostné jednotky - často konajúce spolu - napádajú miestne komunity, rodiny, ničia a konfiškujú im majetok a pália mešity. „Obmedzenia pohybu sú teraz prísnejšie, čo Palestínčanom bráni v prístupe k základným službám,“ dodala.
Vyjadrila sa tak po tom, ako vysoký predstaviteľ Organizácie Spojených národov pre mierový proces na Blízkom východe Ramiz Alakbarov v utorok na zasadnutí Bezpečnostnej rady vyjadril znepokojenie z „rýchlo sa zhoršujúcej“ situácie na okupovanom Západnom brehu Jordánu a odsúdil eskaláciu násilia izraelských osadníkov voči Palestínčanom.