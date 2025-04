OSN: Od začiatku vojny na Ukrajine zahynulo zhruba 13.000 civilistov

New York 8. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov odhaduje, že od začiatku vojny na Ukrajine zahynulo v krajine približne 13.000 civilistov, povedal v utorok Bezpečnostnej rade koordinátor OSN pre núdzovú pomoc Tom Fletcher. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) si vojna vyžiadala najmenej 12.910 civilných obetí vrátane 682 detí. V období od 24. februára 2022 do 31. marca 2025 zároveň utrpelo zranenia ďalších 30.700 osôb. Fletcher však ozrejmil, že skutočné čísla sú pravdepodobne ešte vyššie. Iba od konca februára do konca marca zahynulo viac než 170 ľudí, píše DPA.



Pri ruských útokoch aj naďalej zomierajú civilisti. Medzi poslednými bol úder na priemyselné mesto Kryvyj Rih, kde raketa zasiahla i detské ihrisko. Koordinátor zdôraznil, že dochádza k opakovanému porušovaniu medzinárodného práva na Ukrajine i v rámci ďalších svetových konfliktov.



„Nielenže rázne nestojíme za medzinárodným právom, ale v niektorých prípadoch ho dokonca znehodnocujeme,“ zdôraznil Fletcher. „Táto skutočnosť spája všetky konflikty, a pokiaľ vaše princípy platia len pre vašich oponentov, nejde o humanitárne princípy," dodal.