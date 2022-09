OHCHR odsúdil smrť Iránky a násilné zákroky bezpečnostných síl

Ženeva 20. septembra (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v utorok odsúdil úmrtie 22-ročnej Iránky Mahsy Amíníovej. Minulý týždeň ju zadržala mravnostná polícia v Teheráne za údajné porušenie pravidiel obliekania. OHCHR kritizovala tiež násilné zásahy polície počas protestov za nezávislé vyšetrenie smrti Amíníovej. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Úradujúca vysoká komisárka pre ľudské práva Nada Al Nashifová dnes vyjadrila znepokojenie z úmrtia Mahsy Amíníovej vo väzbe... a násilnej reakcie bezpečnostných síl na nasledovné protesty," uviedol OHCHR vo vyhlásení. Citoval správy, podľa ktorých bola príslušníkmi mravnostnej polície "udretá do hlavy obuškom", pričom jej hlavou tiež vrazili do vozidla. Podľa Teheránu zomrela prirodzenou smrťou.



Komisárka vyzvala, aby bola "tragická smrť Mahsy Amíníovej, ako aj obvinenia z mučenia a zlého zaobchádzania rýchlo, nestranne a efektívne vyšetrené nezávislým kompetentným orgánom, ktorý zaistí najmä to, že jej rodina bude mať prístup k spravodlivosti a pravde".



Apelovala tiež na iránskych predstaviteľov, aby "prestali obťažovať a zadržiavať ženy, ktoré sa neriadia pravidlami nosenia hidžábu" a vyzvala na zrušenie diskriminačných zákonov zavádzajúcich povinné zahaľovanie sa žien na verejnosti.



Amíníová zomrela po troch dňoch v kóme v nemocnici, jej smrť úrady oznámili minulý piatok. Okrem kritiky medzinárodných predstaviteľov to vyvolalo demonštrácie v Teheráne aj v druhom najväčšom meste Iránu Mašhad.



Hovorkyňa OHCHR Ravina Šamdasáníová novinárom povedala, že iránske bezpečnostné zložky údajne na masívne protesty zareagovali použitím "živej munície", pričom podľa jej slov zomrelo päť ľudí.



Mnohé protesty sa konali v iránskom regióne Kurdistan, odkiaľ Amíníová pochádzala. Podľa kurdskej ľudskoprávnej organizácie Hengaw so sídlom v Nórsku sa v Kurdistane uskutočnili protesty v 13 mestách, pričom zadržaných bolo 250 ľudí.