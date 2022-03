OHCHR: Počet civilných obetí na Ukrajine prekročil tisícku

Kyjev 24. marca (TASR) - Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu už prišlo o život viac ako 1000 civilistov. Vo štvrtok to oznámil Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), pričom dodal, že skutočný počet obetí môže byť omnoho vyšší. TASR správu prevzala od stanice CNN.



"Väčšinu civilných úmrtí spôsobili výbušné zbrane širokého dosahu – týka sa to náletov a ostreľovania ťažkým delostrelectvom i raketometmi," uviedol OHCHR.



V jeho stanovisku sa uvádza, že medzi 1035 civilnými obeťami bolo 214 mužov, 160 žien, 14 dievčat a 12 chlapcov. Pohlavie ďalších 48 detí a 571 dospelých obetí sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Od začiatku invázie bolo tiež zranených najmenej 1650 civilistov.



Iba v Donbase zaznamenal OHCHR 311 úmrtí a 857 zranených z radov civilného obyvateľstva. V ostatných regiónoch vrátane Kyjeva, Černihiva, Čerkás, Charkova, Chersona, Mikolajiva, Odesy, Súm, Záporožia, Dnipra a Žytomyru zahynulo 724 civilistov a zranilo sa 793.



"OHCHR sa domnieva, že skutočný počet civilných obetí je omnoho vyšší, pretože informácie z oblastí, kde prebiehajú boje, dostávame oneskorene a niektoré správy stále čakajú na overenie. Týka sa to najmä miest Mariupol a Volnovacha v Doneckej oblasti, Izium v Charkovskej oblasti, Sjevjerodoneck a Rubižne v Luhanskej oblasti a Trosťanec v Sumskej oblasti," píše sa v stanovisku.