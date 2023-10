OHCHR sa domnieva, že za útokom na ukrajinskú obec Hroza stoja Rusi

Ženeva 31. októbra (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) sa na základe "opodstatnených dôvodov" domnieva, že raketový útok na ukrajinskú obec Hroza v Charkovskej oblasti, pri ktorom začiatkom októbra zahynulo 59 ľudí, spustila ruská armáda. V utorok to uviedla hovorkyňa OHCHR Liz Throssellová, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Uverejňujeme správu o udalostiach z 5. októbra, v ktorej sa uvádza, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že raketu odpálili ruské ozbrojené sily," povedala Throssellová novinárom.



Podľa jej slov nič nenaznačovalo, že by v zasiahnutej kaviarni alebo jej okolí bol v čase útoku vojenský personál alebo iný legitímny vojenský cieľ. Throssellová zároveň vyzvala Rusko, aby útok úplne a transparentne vyšetrilo, potrestalo zodpovedných a zaistilo, aby sa niečo podobné neopakovalo.



Misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine má "opodstatnené dôvody domnievať sa", že výbuch v Hroze pravdepodobne spôsobila ruská balistická raketa Iskander, napísala agentúra AP. Vyšetrovatelia k tomuto záveru dospeli na základe rozsahu škôd a úlomkov zbrane na mieste útoku, píše sa v správe.



Predmetné zistenia uverejnili na základe zistení dvoch vyšetrovacích misií OHCHR v Hroze, ktoré vypočuli 35 ľudí vrátane miestnych obyvateľov, svedkov, dvoch preživších, zdravotníkov a zamestnancov márnice. Moskva ani Kyjev sa k týmto tvrdeniam bezprostredne nevyjadrili.



Raketa začiatkom októbra zasiahla kaviareň v Hroze, keď sa ľudia schádzali na spomienkovej udalosti venovanej padlému ukrajinskému vojakovi. Pri útoku zahynulo 36 žien, 22 mužov a osemročný chlapec. Ide o jeden z najsmrteľnejších útokov od začiatku ruskej invázie.



Moskva popiera, že by na Ukrajine útočila na civilné ciele, a tento postoj zopakovala aj v súvislosti s útokom na obec Hroza.