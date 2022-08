OHCHR: Španielsko porušilo práva bývalých členov katalánskej vlády

Ženeva 31. augusta (TASR) - Španielsko porušilo politické práva štyroch bývalých členov katalánskej vlády. V stredu to uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Úrad dospel k tomuto rozhodnutiu po preskúmaní sťažnosti bývalého podpredsedu katalánskej vlády Oriola Junquerasa a troch jej bývalých ministrov - Josepa Rulla, Raüla Romevu a Jordiho Turulla. Politici boli odsúdení za prípravu referenda a za neskoršie udalosti, ktoré viedli k vyhláseniu nezávislosti Katalánska v októbri 2017.



OHCHR zistil, že Španielsko porušilo ich práva, keď im pozastavilo výkon poslaneckého mandátu v španielskom parlamente. To sa podľa úradu vysokého komisára OSN nezakladá na primeraných a objektívnych dôvodoch.



Junqueras a traja bývalí katalánski ministri boli stíhaní za podnecovanie násilného povstania proti ústavnému poriadku, uviedol OHCHR. Dodal, že v júli 2018 im bol pozastavený poslanecký mandát na základe zákona, ktorý to povoľuje len vtedy, ak sú obvinení zo vzbury.



Junqueras, Romeva a Turull tvrdili, že pozastavenie ich poslaneckého mandátu pred odsúdením porušilo ich politické práva podľa medzinárodného dohovoru, ktorý monitoruje OHCHR. V roku 2019 ich odsúdili za poburovanie, ktoré na rozdiel od vzbury neobsahuje prvok násilia. Pozastavenie ich poslaneckého mandátu bolo následne zrušené.



"Záruky proti obmedzeniam politických práv sa musia uplatňovať prísnejšie, ak sa tieto obmedzenia vyskytnú pred odsúdením za trestný čin a nie po ňom," povedala zástupkyňa OHCHR Helene Tigroudjaová.



Dodala, že rozhodnutie o suspendovaní volených predstaviteľov by malo byť založené na zákonoch, ktoré "stanovujú primerané a objektívne dôvody na obmedzenie politických práv". Takéto záruky sú podľa jej slov najlepším spôsobom, ako zabezpečiť "rešpektovanie verejných inštitúcií a podporovať právny štát v demokratickej spoločnosti".