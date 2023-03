Úrad OSN: Video popravy ukrajinského vojaka by mohlo byť vierohodné

Ženeva 8. marca (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v stredu vyjadril presvedčenie, že videozáznam popravy zajatého ukrajinského vojaka by mohol byť vierohodný. TASR o tom informuje podľa správy AFP.



"Berieme na vedomie toto video zverejnené na sociálnych sieťach, ktoré zachytáva ukrajinského vojaka neschopného boja (hors de combat), ktorého podľa všetkého popravujú ruské ozbrojené sily. Na základe predbežného skúmania sme presvedčení, že video by mohlo byť vierohodné," uviedla hovorkyňa OHCHR.



Od začiatku vojny na Ukrajine zaznamenal OHCHR početné prípady porušovania medzinárodného humanitárneho práva v prípade vojnových zajatcov vrátane popráv bez náležitého procesu.



"Všetky tieto obvinenia musia byť nestranne a účinne vyšetrené a voči zodpovedným osobám musí byť vyvodená zodpovednosť," dodala.



"Podľa predbežných údajov je zabitým mužom vojak 30. samostatnej mechanizovanej brigády Tymofij Mykolajovyč Šadura," napísala v utorok ukrajinská armáda na sociálnej sieti Telegram. Vyšetrovanie prípadu, ktorý vyvolal hnev ľudí, sa už začalo.



Video zachytáva zadržaného ukrajinského vojaka, ako stojí v plytkom zákope, fajčí a keď povie "Sláva Ukrajine", zastrelia ho. V sociálnych médiách sa začalo šíriť v pondelok. Vysokopostavení predstavitelia v Kyjeve pripísali smrť vojaka ruskej armáde a žiadajú spravodlivosť.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom príhovore v pondelok večer povedal, že video zachytáva, ako ruské sily "surovo zabíjajú" ukrajinského vojaka. "Nájdeme tých vrahov," zaviazal sa.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba už predtým vyzval Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu, aby videozáznam vyšetril.



Hors de combat je pojem medzinárodného práva a diplomacie, označujúci vojakov ďalej neschopných boja (zostrelených pilotov, zranených či chorých vojakov). Osoby hors de combat majú garantovanú zvláštnu ochranu podľa vojnového práva.