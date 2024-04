Komisár OSN žiada vyšetrenie úmrtí v nemocniciach v Gaze

Ženeva 23. apríla (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vyzval v utorok na medzinárodné vyšetrenie správ o masových hroboch v nemocniciach v Pásme Gazy, ktoré boli zničené pri obliehaní izraelskej armády. Podľa OHCHR mohlo totiž prísť k páchaniu vojnových zločinov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



OHCHR uviedol, že je zhrozený zničením nemocnice Šifá, najväčšej v Pásme Gazy, i druhej najväčšej Násirovej nemocnice, ktorá sa nachádza v meste Chán Júnis.



Úrad pre civilnú obranu v Pásme Gazy v pondelok uviedol, že zdravotníci objavili vyše 200 ľudských tiel pochovaných v rámci Násirovej nemocnice, ktorú v marci obliehali izraelskí vojaci. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zase začiatkom apríla uviedla, že pri izraelskom obliehaní bola zničená nemocnica Šifá, z ktorej zostala len "schránka" plná tiel.



OHCHR žiadal v utorok nezávisle a transparentné vyšetrenie úmrtí ľudí v týchto nemocniciach. "Vzhľadom na prevládajúcu atmosféru beztrestnosti by toto malo zahŕňať medzinárodných vyšetrovateľov," uviedol Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po októbrovom útoku Hamasu na Izrael, ktorý reagoval odvetnými leteckými údermi a neskôr pozemnou ofenzívou. Pri vojenských operáciách proti Hamasu však neboli v Pásme Gazy ušetrené ani nemocnice. Podľa Izraela totiž militanti používajú zdravotnícke zariadenia ako veliteľské centrá a držia v nich rukojemníkov unesených počas októbrového útoku. Hamas tieto obvinenia popiera.



"Nemocnice majú podľa medzinárodného humanitárneho práva oprávnenie na špeciálnu ochranu... a úmyselné zabíjanie civilistov, zadržaných a ostatných, ktorí sú mimo boja, je vojnový zločin," uviedol Türk.



OHCHR podľa hovorkyne úradu nemá prístup k nezávislým informáciám o tom, čo sa v spomínaných nemocniciach stalo. V súčasnosti preto prebiehajú snahy o overenie informácií, ktoré poskytli úrady v Gaze.



"Očividne bolo objavených niekoľko tiel," uviedla hovorkyňa OHCHR. Dodalak, že OSN nedokáže určiť presný počet ľudí zabitých v nemocniciach. "Preto upozorňujeme na potrebu medzinárodného vyšetrovanie," povedala hovorkyňa.



Dodala, že niektoré správy hovoria, že obete mali zviazané ruky, čo by mohlo naznačovať vážne porušenia medzinárodného práva.