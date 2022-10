OHCHR:Útoky Ruska na Ukrajinu by sa mohli považovať za vojnové zločiny

Ženeva 11. októbra (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v utorok upozornil, že pondelkové ruské útoky na ukrajinské mestá by sa dali kvalifikovať ako vojnové zločiny, ak boli civilisti ich zámerným cieľom. OHCHR tiež kritizoval, že útoky ruských síl porušili vojnové konvencie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Tieto útoky mohli totiž porušiť princípy vedenia vojnových operácií, ako ich upravuje medzinárodné humanitárne právo, povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa OHCHR Ravina Šamdasáníová. "Úmyselné smerovanie útokov na civilistov a civilné objekty, a teda na objekty, ktoré nie sú vojenskými cieľmi, predstavuje vojnový zločin," zdôraznila.



"Útoky zamerané na civilistov a objekty nevyhnutné na prežitie civilistov sú podľa medzinárodného humanitárneho práva zakázané," konštatovala Šamdasáníová. "Vyzývame Ruskú federáciu, aby sa zdržala ďalšej eskalácie a prijala všetky možné opatrenia na to, aby zabránila civilným obetiam a poškodzovaniu civilnej infraštruktúry," uviedla.



Šamdasáníová dodala, že "mimoriadne šokujúce" bolo načasovanie i lokalita útokov, keď ľudia ráno išli do práce a deti do školy. "Sme vážne znepokojení tým, že niektoré z útokov boli zrejme zamerané na kľúčovú civilnú infraštruktúru," povedala. Dodala, že zničených alebo poškodených bolo mnoho civilných objektov vrátane desiatok obytných budov a najmenej 12 energetických zariadení v ôsmich regiónoch.



Poškodenie dôležitých elektrární a dôležitého elektrického vedenia podľa jej slov pred nadchádzajúcou zimou vyvoláva ďalšie obavy o ochranu civilného obyvateľstva a vplyvu na zraniteľné časti populácie.



Pondelkové útoky ruských síl, ktoré na mestá po celej Ukrajine vypálili vyše 80 rakiet, si vyžiadali podľa predbežných informácií 19 obetí na životoch a 105 zranených.