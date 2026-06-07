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OHNISKO CHOLERY SA ROZŠIRUJE: Polícia nariadila opatrenia

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Cholera spôsobuje hnačku, vracanie a svalové kŕče a vo všeobecnosti vzniká konzumáciou kontaminovaných potravín či vody.

Autor TASR
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Abuja 7. júna (TASR) - Polícia v Nigérii v sobotu dohliadala na dodržiavanie hygienických opatrení v severovýchodnom štáte Borno, kde si epidémia cholery v uplynulých týždňoch vyžiadala približne 39 mŕtvych. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Podľa najnovších údajov tamojších zdravotníckych úradov je nakazených najmenej 4204 ľudí. Ohnisko nákazy je v meste Maiduguri a okolitom okrese.

Komisár štátnej polície podľa vyhlásenia naradil „cvičenie environmentálnej sanitácie“ a vyzval obyvateľov, aby sa aktívne zapojili do tohto cvičenia tým, že vyčistia svoje domy, obchodné priestory, kanály na odvod vody a okolité prostredie.

Na zabezpečenie dodržiavania budú počas obdobia sanitácie na strategické miesta v celom štáte nasadení policajti a ďalšie príslušné zainteresované strany,“ uviedol.

Tamojšia vláda medzitým zriadila špecializované centrá na liečbu ochorenia.

Cholera spôsobuje hnačku, vracanie a svalové kŕče a vo všeobecnosti vzniká konzumáciou kontaminovaných potravín či vody. Často vedie k ťažkej dehydratácii, ktorá sa môže skončiť úmrtím už do niekoľkých hodín. Napriek tomu sa jej dá ľahko predchádzať a je liečiteľná, ak je k dispozícii čistá voda, hygienické prostriedky a včasná lekárska starostlivosť.

V Nigérii nie je táto choroba nezvyčajná, vzhľadom na pomerne rozšírený nedostatok čistej vody v odľahlejších vidieckych oblastiach alebo v mestských slumoch.
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