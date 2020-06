Ohniskom koronavírusu v Pekingu je tržnica s mäsom

Peking 13. júna (TASR) - Čínske úrady ohlásili v sobotu 11 nových prípadov nákazy koronavírusom nového typu vrátane šiestich prípadov komunitného prenosu v Pekingu. Ako informovala agentúra AFP, ohniskom nákazy v čínskej metropole je veľkoobchodná tržnica s mäsom Sin-fa-ti.



Podľa jej riaditeľa koronavírus tam bol detekovaný na doskách používaných na manipuláciu s lososom dovážaným z cudziny.



AFP dodala, že hlavné reťazce supermarketov v Pekingu v noci odstránili všetky zásoby lososa. Zásobovanie inými druhmi potravín - najmä ovocím a zeleninou - by touto situáciou nemalo byť ovplyvnené, napísala v sobotu pekinská tlač.



Podľa novinárov AFP boli na obidvoch trhoch nasadené desiatky policajtov.



V súvislosti s ohniskom nákazy v tržnici úrady nariadili izoláciu 11 nehnuteľností v jej blízkosti. Zavretých muselo zostať aj deväť základných a materských škôl v okolí.



AFP pripomenula, že k prenosu nového koronavírusu zo zvieraťa na človeka došlo zrejme na trhu v čínskom meste Wu-chan, kde sa predávali i divo žijúce zvieratá.



Čínske úrady tvrdia, že prenos nákazy v rámci krajiny do značnej miery zastavili, no napriek tomu sa ešte stále nájdu výnimky. Čína sa tak zameriava na prípady nákazy zavlečené zo zahraničia, keďže postupne začína zmierňovať obmedzenia týkajúce sa leteckej dopravy a pohybu ľudí prichádzajúcich z ostatných krajín.