Okamura: Debata na hrade bude komplikovaná
Autor TASR
Praha 26. januára (TASR) - Návrh záverečnej deklarácie z popoludňajšieho rokovania českých najvyšších ústavných činiteľov o zahraničnej politike, ako ho pripravil Pražský hrad, je podľa predsedu Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomia Okamuru pre vládnu koalíciu neprijateľný. Postoje kabinetu Andreja Babiša sú podľa neho diametrálne odlišné. Povedal to v pondelok po rokovaní koaličnej rady, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Myslím si, že tá debata bude veľmi komplikovaná. My ako vládna koalícia si predstavujeme úplne diametrálne odlišné výstupy a to, čo Pražský hrad navrhol, ani nie je v súlade s programovým vyhlásením našej vlády,“ zdôraznil šéf snemovne.
Nechcel však bližšie špecifikovať, o aké body ide. Uviedol len, že to bolo to isté, čo v zahraničnej politike presadzovala vláda Petra Fialu. Zamyslel sa nad tým, či si v prezidentovej kancelárii nikto nevšimol, že vláda sa už vymenila a tá nová má v zahraničnej politike iný program.
„Vypočujeme si, aké sú predstavy pána prezidenta, ale musím povedať, že predstavy našej vládnej koalície, čo sa týka zahraničnej politiky, sú diametrálne odlišné,“ dodal Okamura.
Jednou z tém, ktorou by sa politici mohli popoludní zaoberať, sú veľvyslanci. Server Seznam Zprávy minulý týždeň informoval o tom, že Babišov kabinet chce dať stopku všetkým diplomatom, ktorých na posty veľvyslancov už schválila predchádzajúca vláda aj prezident. Údajne by malo ísť o reakciu na to, že Pavel odmietol vymenovať poslanca strany Motoristi sebe Filipa Turka za ministra životného prostredia.
Okamura na to reagoval slovami, že prezident by mal rešpektovať uznesenie poslaneckej snemovne, v ktorom hlavu štátu poslanci vyzvali, aby dodržiaval ústavu a bez zbytočného odkladu vymenoval členov vlády, ktorých premiér navrhol. „Prezident by mal rešpektovať uznesenie poslaneckej snemovne. Máme dojem a myslíme si, že pán prezident nepostupuje v dikcii ústavy, čo sa týka vymenovania členov vlády a z tejto pozície bude vychádzať aj naše dnešné rokovanie na Pražskom hrade,“ dodal.
Prezident popoludní na hrade prijme šéfov oboch komôr parlamentu, premiéra a tiež ministra zahraničných vecí. Pavel tieto rokovania zvolával pravidelne každého polroka, politici sa na nich snažili zjednotiť postoj Česka v zahraničnej politike. V novom povolebnom zložení sa v tomto formáte stretnú prvýkrát.
