Okamura kritizoval útok na Irán, má iný postoj ako zvyšok koalície
Predseda českej snemovne tiež povedal, že by bolo dobré čo najrýchlejšie vyzvať na diplomatické riešenie.
Autor TASR
Praha 2. marca (TASR) - Predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura má k dianiu na Blízkom východe odlišný postoj ako zvyšok koalície - hnutie ANO, strana Motoristi sebe a ministri jeho vlastného politického zoskupenia SPD. V pondelok kritizoval Spojené štáty a Izrael za to, že na Irán zaútočili. Ak by sa konflikt v krátkej dobe neupokojil, Česku podľa neho hrozia ekonomické dôsledky či vlna migrácie. Premiér Andrej Babiš na to reagoval slovami, že Okamura hovoril k svojim voličom a nejde o postoj vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Môj názor je taký, že útok Spojených štátov a Izraela zvyšuje riziko destabilizácie a násilia nielen na Blízkom východe, zvyšuje riziko masovej migrácie, energetickej krízy a oslabuje a porušuje medzinárodný poriadok,“ povedal Okamura a odvolal sa na Chartu OSN. Zároveň odmietol činy iránskeho režimu a Revolučných gárd. Dodal, že rovnako ako v prípade americkej intervencie vo Venezuele v januári tohto roka, aj útok na Irán je podľa neho v rozpore s medzinárodným právom.
Predseda českej snemovne tiež povedal, že by bolo dobré čo najrýchlejšie vyzvať na diplomatické riešenie. „Dúfam, že to tak čo najskôr bude, lebo tie ekonomické dôsledky – napríklad zdražovanie pohonných hmôt –, to je pre nás v ČR aj pre Európu zlé. Hrozí destabilizácia, ďalšia vlna migrácie do Európy. Tie dôsledky môžu byť skutočne ďalekosiahle. Ja takýto konflikt nepodporujem, pretože to je podľa mňa od začiatku úplne zle,“ zdôraznil Okamura.
Na sociálnej sieti X na to reagovalo mnoho opozičných politikov vrátane expremiéra Petra Fialu kritikou. Podľa neho rozpor Okamurových vyjadrení s postojom premiéra Andreja Babiša a ministra zahraničných vecí Petra Macinku, ktorí českých spojencov podporili, oslabuje pozíciu Česka v zahraničí. „Predseda Poslaneckej snemovne nás poškodzuje v očiach spojencov, fakticky obhajuje iránsky režim,“ napísal Fiala a Babiša sa v príspevku opýtal, ako je možné, že sa Okamura vyjadruje odlišne.
Keď sa na to novinári Babiša pýtali, situáciu vysvetlil tak, že šéf SPD sa vyjadruje k svojim voličom a vláda má podľa jeho slov jednotný názor. Na otázku, či aj vrátane ministrov SPD, odpovedal, že áno.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
