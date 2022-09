Okamura na protest natrhol volebný lístok

Praha 24. septembra (TASR) - Šéf českého opozičného hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura sa v piatok novinárom pochválil, že na protest proti politike vládnej koalície znehodnotil volebný lístok vo voľbách do Senátu. Podľa strany TOP 09, ktorého zástupcu Okamura na lístku označil, je však hlas platný. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe informácií v českých médiách a vyjadrení politikov na sociálnej sieti Twitter.



Strana SPD nemá v senátnych voľbách v Okamurovom obvode žiadneho kandidáta. Preto chcel dať šéf strany protestný hlas a volebný lístok znehodnotiť. Na lístku označil súčasného senátora za Prahu 6, Jiřího Růžičku. Ten kandiduje za koalíciu Spolu, ktorú tvorí aj strana TOP 09.



"Škrtol som jeho volebný lístok a ešte som ho natrhol. Na voľbách som sa týmto zúčastnil," vysvetlil Okamura a dodal, že je za to, aby ľudia k voľbám chodili. "Týmto som vyjadril svoj nesúhlas a zároveň znížil percentuálny výsledok pánovi Růžičkovi, pretože absolútne nesúhlasím s politikou TOP 09 a vládnej koalície," uviedol.



Na to reagovala strana TOP 09. "Poškodenie alebo preloženie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť, ak sú z neho jasné potrebné údaje," napísala strana na Twitteri. Za hlas sa mu poďakovala aj predsedníčka strany Markéta Pekarová Adamová.



Na sociálnych sieťach vzbudilo toto poslancovo nedopatrenie veľký záujem a stalo sa terčom vtipov. "Ďakujem veľmi pekne, výborná voľba!" napísal na Twitteri minister zdravotníctva Vlastimil Válek, ktorý je podpredsedom strany TOP 09. "Je to rebel, ten pán Okamura," napísal samotný kandidát na senátora Jiří Růžička.



V prípade poškodeného volebného lístka posudzuje jeho platnosť okrsková volebná komisia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)