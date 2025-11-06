< sekcia Zahraničie
Okamura nariadil zvesenie ukrajinskej vlajky z Poslaneckej snemovne
Bývalá predsedníčka PSP a šéfka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová krok svojho nástupcu odsúdila.
Autor TASR
Praha 6. novembra (TASR) - Nový predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR a šéf hnutia SPD Tomio Okamura vo štvrtok nechal zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy Poslaneckej snemovne v Prahe. Na viacerých verejných budovách v Česku boli ukrajinské vlajky ako dôkaz solidarity s Kyjevom, ktorý od februára 2022 čelí vojne s Ruskom. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky.cz.
„Práve som nechal zvesiť ukrajinskú vlajku,“ povedal Okamura na videu, ktoré pri tejto príležitosti zverejnil na Facebooku.
„Česká republika na prvom mieste,“ vyhlásil predseda PSP. Portál Novinky.cz pripomína, že Okamura je dlhodobým kritikom ukrajinských vlajok na verejných budovách a pred parlamentnými voľbami sľuboval, že ak bude jeho SPD vo vláde, všetky ukrajinské vlajky budú zvesené.
Bývalá predsedníčka PSP a šéfka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová krok svojho nástupcu odsúdila. „Ukrajinská vlajka na budove Snemovne bola symbolom ľudskosti a solidarity s národom, ktorý čelí brutalite a nespravodlivej vojne,“ uviedla na platforme X. „Jej zvesenie je od Tomia Okamuru hanebné gesto - nielen proti Ukrajine, ale tiež proti hodnotám, na ktorých stojí aj naša krajina,“ dodala.
Odstránenie ukrajinskej vlajky kritizovali aj ďalší českí politici. „Smutné a hanebné... ale bohužiaľ nie prekvapujúce. Ako poslanec Poslaneckej snemovne s týmto krokom nového predsedu Poslaneckej snemovne absolútne nesúhlasím,“ povedal predseda KDU-ČSL Marek Výborný.
„Namiesto toho, aby bránil demokraciu a solidaritu, Tomio Okamura slúži Kremľu,“ vyhlásila poslankyňa Pirátov Kateřina Stojanová.
Portál Novinky.cz Okamuru kontaktoval s otázkou, prečo dal ukrajinskú vlajku odstrániť, no predseda doposiaľ na žiadosť o vyjadrenie nereagoval.
