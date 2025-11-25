< sekcia Zahraničie
Okamura: O dôvere vláde by sa mohlo hlasovať druhý januárový týždeň
Isté je, že v utorok večer sa uskutoční zasadnutie koaličnej rady vznikajúcej vlády, na ktorom by strany mali potvrdiť nominácie na ministrov.
Autor TASR
Praha 25. novembra (TASR) - O vyslovení dôvery novej českej vláde by sa podľa ideálneho scenára vznikajúcej koalície mohlo v Poslaneckej snemovni českého parlamentu hlasovať v druhom januárovom týždni. V utorok to povedal predseda snemovne Tomio Okamura. Strany formujúcej sa vlády chcú, aby bola vymenovaná do polovice decembra tak, aby na nasledujúci summit EÚ v dňoch 18. a 19. decembra už mohol ako premiér ísť predseda hnutia ANO Andrej Babiš, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Dnes si formálne potvrdíme nominácie ministrov za všetky strany. Pán predseda Babiš ich tento týždeň predstaví pánovi prezidentovi, následne budú predstavené verejnosti,“ spresnil predseda dolnej komory a šéf hnutia SPD. V priebehu nasledujúcich dvoch týždňov by si mal podľa jeho slov prezident postupne pozývať jednotlivých nominantov na hrad.
Babiš by riešenie svojho konfliktu záujmov mal podľa slov Okamuru predstaviť do polovice decembra. „Následne by mal byť vymenovaný za premiéra a potom by - a to už je otázka niekoľkých dní - mala byť vymenovaná nová vláda tak, aby (Babiš) mohol 18. decembra ísť na Európsku radu už ako zástupca novej vlády. A druhý týždeň v januári by malo byť hlasovanie o dôvere vláde v Poslaneckej snemovni... Toto je ideálny scenár, ktorý si my ako nastupujúca vládna koalícia predstavujeme,“ doplnil. Podotkol však, že tento očakávaný harmonogram sa môže zmeniť.
Isté je, že v utorok večer sa uskutoční zasadnutie koaličnej rady vznikajúcej vlády, na ktorom by strany mali potvrdiť nominácie na ministrov. Tento zoznam zanesie v stredu popoludní predseda hnutia ANO prezidentovi Petrovi Pavlovi. Termín schôdzky už potvrdil aj Pražský hrad. Podobný harmonogram, o akom hovoril Okamura, už skôr navrhoval aj prezident. Ten však podotkol, že to stojí na Babišovi a na tom, kedy predstaví riešenie svojho potenciálneho konfliktu záujmov. Bez toho ho Pavel vymenovať za predsedu vlády nechce.
„Dnes si formálne potvrdíme nominácie ministrov za všetky strany. Pán predseda Babiš ich tento týždeň predstaví pánovi prezidentovi, následne budú predstavené verejnosti,“ spresnil predseda dolnej komory a šéf hnutia SPD. V priebehu nasledujúcich dvoch týždňov by si mal podľa jeho slov prezident postupne pozývať jednotlivých nominantov na hrad.
Babiš by riešenie svojho konfliktu záujmov mal podľa slov Okamuru predstaviť do polovice decembra. „Následne by mal byť vymenovaný za premiéra a potom by - a to už je otázka niekoľkých dní - mala byť vymenovaná nová vláda tak, aby (Babiš) mohol 18. decembra ísť na Európsku radu už ako zástupca novej vlády. A druhý týždeň v januári by malo byť hlasovanie o dôvere vláde v Poslaneckej snemovni... Toto je ideálny scenár, ktorý si my ako nastupujúca vládna koalícia predstavujeme,“ doplnil. Podotkol však, že tento očakávaný harmonogram sa môže zmeniť.
Isté je, že v utorok večer sa uskutoční zasadnutie koaličnej rady vznikajúcej vlády, na ktorom by strany mali potvrdiť nominácie na ministrov. Tento zoznam zanesie v stredu popoludní predseda hnutia ANO prezidentovi Petrovi Pavlovi. Termín schôdzky už potvrdil aj Pražský hrad. Podobný harmonogram, o akom hovoril Okamura, už skôr navrhoval aj prezident. Ten však podotkol, že to stojí na Babišovi a na tom, kedy predstaví riešenie svojho potenciálneho konfliktu záujmov. Bez toho ho Pavel vymenovať za predsedu vlády nechce.