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Okamura odmieta Ukrajinu v EÚ, obáva sa mafiánov či vojny s Ruskom
Šéf českej snemovne na to reagoval, že jeho hnutie SPD odmieta akúkoľvek formu členstva Ukrajiny v EÚ či NATO.
Autor TASR
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Praha 25. augusta (TASR) - Predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura uviedol, že odmieta, aby si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj diktoval dátum vstupu jeho krajiny do EÚ. Odmieta tiež, aby sa vôbec Ukrajina stala členským štátom. V utorok to uviedol na sociálnej sieti X v reakcii na vyjadrenie rakúskej ministerky pre európske záležitosti Claudie Bauerovej, ktorá sa vyslovila proti zrýchlenému vstupu Ukrajiny, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Bauerová kritizovala Zelenského, že podľa jej slov neprimerane tlačí na Brusel, aby sa Kyjev čo najskôr stal členom EÚ. Vstup Ukrajiny s 39 miliónmi obyvateľov a „úplne odlišnou poľnohospodárskou štruktúrou“ by podľa nej EÚ výrazne zmenil a podľa nej musí EÚ najskôr zhodnotiť svoje kapacity.
Šéf českej snemovne na to reagoval, že jeho hnutie SPD odmieta akúkoľvek formu členstva Ukrajiny v EÚ či NATO. „Nechceme, aby naši občania museli z rozpočtu EÚ financovať rozvrátenú ekonomiku Ukrajiny. Navyše ide o veľmi skorumpovaný štát, takže veľa peňazí by sa tam rozkradlo. Nechceme, aby ukrajinské mafie mali voľný pohyb po Európskej únii. Tiež nechceme byť vtiahnutí do vojny s Ruskom,“ vymenoval dôvody Okamura.
Okrem toho mu prekáža, že by ukrajinskí utečenci mohli ako občania EÚ v ČR zostať, prípadne by sa mohli prisťahovať ďalší. Zdôraznil, že vojaci, ktorí by sa vrátili z frontu, by k bezpečnosti ČR „určite neprispeli“. „Odmietame tiež akékoľvek neštandardné kroky pri prípadnom prijímacom konaní,“ dodal predseda dolnej komory parlamentu.
Európska únia začala prístupové rokovania s Ukrajinou v polovici júna. Prvá fáza rozhovorov sa zameriava na oblasti súdnictva, ochrany základných hodnôt a bezpečnosti. Na vstup do EÚ však musí Kyjev urobiť mnoho reforiem, napríklad pri boji proti korupcii. Zelenskyj tento rok napriek skeptickým postojom v členských štátoch EÚ vyzval na vstup svojej krajiny do Únie už v roku 2027.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Bauerová kritizovala Zelenského, že podľa jej slov neprimerane tlačí na Brusel, aby sa Kyjev čo najskôr stal členom EÚ. Vstup Ukrajiny s 39 miliónmi obyvateľov a „úplne odlišnou poľnohospodárskou štruktúrou“ by podľa nej EÚ výrazne zmenil a podľa nej musí EÚ najskôr zhodnotiť svoje kapacity.
Šéf českej snemovne na to reagoval, že jeho hnutie SPD odmieta akúkoľvek formu členstva Ukrajiny v EÚ či NATO. „Nechceme, aby naši občania museli z rozpočtu EÚ financovať rozvrátenú ekonomiku Ukrajiny. Navyše ide o veľmi skorumpovaný štát, takže veľa peňazí by sa tam rozkradlo. Nechceme, aby ukrajinské mafie mali voľný pohyb po Európskej únii. Tiež nechceme byť vtiahnutí do vojny s Ruskom,“ vymenoval dôvody Okamura.
Okrem toho mu prekáža, že by ukrajinskí utečenci mohli ako občania EÚ v ČR zostať, prípadne by sa mohli prisťahovať ďalší. Zdôraznil, že vojaci, ktorí by sa vrátili z frontu, by k bezpečnosti ČR „určite neprispeli“. „Odmietame tiež akékoľvek neštandardné kroky pri prípadnom prijímacom konaní,“ dodal predseda dolnej komory parlamentu.
Európska únia začala prístupové rokovania s Ukrajinou v polovici júna. Prvá fáza rozhovorov sa zameriava na oblasti súdnictva, ochrany základných hodnôt a bezpečnosti. Na vstup do EÚ však musí Kyjev urobiť mnoho reforiem, napríklad pri boji proti korupcii. Zelenskyj tento rok napriek skeptickým postojom v členských štátoch EÚ vyzval na vstup svojej krajiny do Únie už v roku 2027.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)