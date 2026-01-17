Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 17. január 2026Meniny má Nataša
< sekcia Zahraničie

Okamura odstránil zo svojej kancelárie vlajku EÚ

.
Na archívnej snímke predseda hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Okamura, dlhodobý kritik EÚ, sa stal šéfom Snemovne vlani 5. novembra.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 17. januára (TASR) — Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a šéf strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura nechal v rámci úprav svojej kancelárie v Snemovni odstrániť vlajku Európskej únie. Oznámil to v krátkom videu uverejnenom v sobotu na sociálnych sieťach s tým, že išlo o relikt po jeho predchodkyni Markéte Pekarovej Adamovej. TASR o tom informuje s odvolaním sa na portál Novinky.cz.

"Tak som prišiel do svojej novej kancelárie v Snemovni. A pozerám sa, čo tu mám po pani Pekarovej Adamovej. Tak som si to tu upravil po svojom," povedal Okamura vo videu, na ktorom je vidieť, ako vlajku Európskej únie vymenil za druhú vlajku Českej republiky.

Okamura, dlhodobý kritik EÚ, sa stal šéfom Snemovne vlani 5. novembra. Ako jeden zo svojich prvých krokov nechal z priečelia sídla dolnej komory českého parlamentu odstrániť vlajku Ukrajiny, ktorá tam visela od začiatku invázie ruských síl vo februári 2022.

Opoziční poslanci z predchádzajúcej vládnucej koalície tento krok kritizovali a zo svojich kancelárií potom vyvesili hneď niekoľko ukrajinských vlajok. Ostatné vládnuce strany, hnutie ANO a Motoristi, Okamurov krok relativizovali.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily

VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi