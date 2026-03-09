< sekcia Zahraničie
Okamura odsúdil Zelenského slová Orbánovi
Európska komisia v piatok uviedla, že Zelenského vyjadrenia považuje za neprijateľné.
Autor TASR
Praha 9. marca (TASR) - Predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura odsúdil slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý minulý týždeň v narážkach na maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho blokovanie pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu v dôsledku zastavených dodávok ropy cez ropovod Družba pohrozil použitím vojakov. Okamura v pondelok vyzval EÚ, aby sa od správania Zelenského dištancovala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Je potrebné jasne verejne odmietnuť vyhrážanie sa ukrajinského prezidenta Zelenského de facto fyzickým násilím voči maďarskému premiérovi Orbánovi,“ povedal Okamura a vyzval EÚ, aby sa dištancovala od správania Zelenského. „Predsa nemôžeme podporovať človeka, ktorý sa vyhráža fyzickou likvidáciou premiérovi členskej krajiny Európskej únie, ešte premiérovi Maďarska. To absolútne nepripadá do úvahy,“ vyhlásil predseda snemovne.
Dodal, že hovorí za seba, ale predpokladá, že sa k tomu vyjadria aj jeho koaliční kolegovia. Český premiér Andrej Babiš následne po rokovaní vlády na otázky novinárov odpovedal, že to nebolo témou koaličnej rady. „Vyjadrene pána Zelenského voči Viktorovi Orbánovi bolo veľmi neštandardné, keď hovoril, že ukrajinskí vojaci si ho nájdu, alebo ako to bolo. Odsúdil to aj šéf maďarskej opozície Magyar a ak mám dobrú informáciu, tak aj EK sa k tomu vyjadrila kriticky. Ale my sme to inak na koaličnej rade neriešili,“ dodal.
Zelenskyj minulý týždeň vo štvrtok vyjadril nádej, že Orbán prestane blokovať finančnú podporu, v opačnom prípade „poskytne ukrajinskej armáde adresu (maďarského) premiéra, aby sa s ním porozprávali“. Európska komisia v piatok uviedla, že Zelenského vyjadrenia považuje za neprijateľné.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
