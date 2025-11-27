< sekcia Zahraničie
Okamura rozhodol, že do SR prídu len poslanci vznikajúcej koalície
Na výsledky rokovania organizačného výboru, ktorý rozhoduje o zahraničných cestách poslancov, vo štvrtok upozornil minister vnútra v demisii a predseda hnutia STAN Vít Rakušan.
Autor TASR
Praha 27. novembra (TASR) - Predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura rozhodol, že na zahraničnú cestu na Slovensko pôjdu na budúci týždeň len poslanci vznikajúcej koalície. Serveru Novinky.cz to vysvetlil tak, že na návšteve chce priateľskú atmosféru. Návšteva Slovenska je jediná, ktorú organizačný výbor snemovne pod vedením Okamuru schválil. Cestu poslancov na stretnutie parlamentných delegácií NATO či výborov EÚ zamietol. Zdôvodnil to šetrením, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Na výsledky rokovania organizačného výboru, ktorý rozhoduje o zahraničných cestách poslancov, vo štvrtok upozornil minister vnútra v demisii a predseda hnutia STAN Vít Rakušan. To, že Česko nebude na konferencii vo Washingtone, na ktorej sa podľa jeho slov buduje bezpečnostná architektúra NATO na budúci rok, považuje za zásadný problém.
„Je to absolútny diplomatický faul, nevysvetliteľná záležitosť. Prečo tam Česi nie sú? No asi preto, lebo predsedom ich Poslaneckej snemovne je človek, ktorý si myslí, že by sme mali z NATO vystúpiť,“ vyhlásil Rakušan. Skrývať sa za šetrenie je podľa neho nezmysel. Ďalšia cesta, ktorú organizačný výbor nepovolil, sa týkala oficiálneho ukončenia dánskeho predsedníctva v EÚ.
Poslanci tak zatiaľ vycestujú len na Slovensko, a to budúci týždeň 2. a 3. decembra. Súčasťou delegácie však budú len zákonodarcovia za hnutie ANO, SPD a stranu Motoristi sebe. V predchádzajúcom volebnom období pritom do SR cestovali spolu s koaličnými aj opoziční poslanci. Server Novinky.cz zistil, že členovia organizačného výboru chceli, aby bol súčasťou delegácie aspoň podpredseda dolnej komory za ODS Jan Skopeček. Ani jeho účasť však zástupcovia vznikajúcej vlády nepovolili.
Okamura to vysvetľoval tak, že chce, aby sa návšteva Slovenska uskutočnila v priateľskej atmosfére. „Oslovil som poslancov, ktorí budú pre delegáciu prínosom. A poviem vám na rovinu, určite si neželám, aby tam niekto hovoril nepriateľské postoje voči Slovensku. Toto je priateľská návšteva, počas ktorej chceme budovať priateľské vzťahy so Slovenskom,“ citoval ho web Novinky.cz.
Čo sa týka ciest súvisiacich s NATO a EÚ, tie chce vraj v budúcnosti povoľovať, ale musí byť vopred informovaný, čoho sa budú týkať, a podľa toho sa rozhodne, či sú na prospech ČR alebo nie. Podotkol tiež, že chce šetriť a nechce zo snemovne robiť „cestovnú kanceláriu“ pre poslancov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)