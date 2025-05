Okamura sa ohradil voči slovám Pavla o zhode na členstve v EÚ a NATO

Praha 16. mája (TASR) - Predseda českého opozičného hnutia SPD Tomio Okamura sa ohradil voči slovám prezidenta Petra Pavla po štvrtkových schôdzkach s lídrami politických strán. Podľa prezidenta sa všetci zhodli na tom, že členstvo Česka v EÚ a NATO je v súčasnej dobe najlepšou garanciou jeho bezpečnosti a prosperity. Okamura však tvrdí, že o tom vôbec nehovorili. Povedal to v piatok na predstavení kandidátnych listín do jesenných parlamentných volieb, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Radi by sme to uviedli na pravú mieru: vôbec sa o tejto otázke nediskutovalo, nikto sa nás na to nepýtal a záver pána prezidenta nás - poviem to slušne a korektne - prekvapil. Závery boli interpretované úplne inak, než to na schôdzke v tejto otázke bolo,“ zdôraznil Okamura. Podľa neho k tejto téme zaznelo iba to, že SPD presadzuje referendum o vystúpení ČR z EÚ a NATO.



Podotkol, že hnutie SPD je k EÚ veľmi kritické. „Sme veľmi euroskeptická a veľmi kritická strana k Bruselu. To bolo naše stanovisko, takto sme ho pred mnohými svedkami interpretovali... Takto to bolo a nebolo tam ani slovo o nejakom ukotvení Česka v EÚ a NATO,“ tvrdil predseda hnutia.



Na tieto slová zakrátko reagoval Pražský hrad, ktorý na sociálnej sieti X uviedol, že všetky rokovania s predsedami strán mali rovnakú štruktúru. „Okrem posilňovania obranyschopnosti a otázok vnútornej a vonkajšej bezpečnosti bola vždy súčasťou debaty téma ukotvenia ČR v EÚ a NATO,“ oponoval Okamurovým výhradám hrad.



Pavel sa vo štvrtok postupne stretol so všetkými predsedami strán a hnutí zastúpených v Poslaneckej snemovni a hovoril s nimi predovšetkým o bezpečnosti. Cieľom bolo podľa neho zistiť, aký prienik v základných otázkach a princípoch majú v tejto téme jednotlivé strany. Na tlačovej konferencii po skončení všetkých stretnutí uviedol, že sa zhodujú na tom, že členstvo ČR v NATO a EÚ je v súčasnej dobe najlepšou garanciou jeho bezpečnosti aj prosperity, a tiež na tom, že výsledok konfliktu na Ukrajine jednoznačne ovplyvní bezpečnosť ČR v budúcnosti.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)